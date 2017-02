Stand: 25.02.2017 09:05 Uhr

Fallada-Premiere mit zeitlosem Helden am Thalia von Katja Weise

Zweimal hat Luk Perceval schon Romane von Hans Fallada auf die Bühne gebracht: "Kleiner Mann - was nun" und "Jeder stirbt für sich allein" wurden von der Kritik gefeiert und auch zum Berliner Theatertreffen eingeladen. Am Freitagabend feierte Perceval nun am Hamburger Thalia Theater Premiere mit dem dritten Fallada-Stück "Wer einmal aus dem Blechnapf frisst“.

Fünf Jahre hat Willi Kufalt im Gefängnis gesessen. Noch eine Nacht, dann soll er entlassen werden. Ein kleiner, schmaler Mann im schlichten Anzug, der hofft, neu anfangen zu können. Doch sobald er die sicheren Gefängnismauern verlassen hat, kennt er sich nicht mehr aus. Die Menschen, die ihm begegnen, sind beinahe immer in Bewegung.

"Wer einmal aus dem Blechnapf frisst" im Thalia Hamburg Journal - 22.02.2017 19:30 Uhr Nach einem Gefängnisaufenthalt sucht Willi den Weg zurück ins bürgerliche Leben. Das Stück "Wer einmal aus dem Blechnapf frisst" erzählt die Geschichte des tragikomischen Helden.







Luk Perceval setzt sie auf rollende Bürostühle, von denen sie sich praktisch nicht erheben. Immer wieder flitzen sie an Kufalt vorbei, groteske Gestalten, die so wirken, als seien sie einer Satireshow entsprungen. Was auch daran liegt, dass eine Handvoll Schauspieler virtuos in immer neue Rollen schlüpft, wild kostümiert mit Rauschebart und Perücke, Stöckelschuh oder Uniform.

Zeitlose Geschichte mit Operettenschlagern

Zwischendurch singt ein Sänger Operettenschlager aus den 20er- und 30er-Jahren - also der Zeit, in der Falladas Roman entstand. Auch die Kostüme spielen mit der Erinnerung an jene Zeit. Doch die Geschichte, die Perceval erzählt, ist zeitlos.

Kufalt gelingt es nicht, aus seinem eigenen Gefängnis zu entkommen. Was immer er anfasst: Er scheitert. Die Schreibstube, die er mit anderen Ex-Häftlingen aufmacht, muss schließen, weil sie nicht ordnungsgemäß angemeldet war, einen anderen Job verliert er, weil er zu Unrecht des Diebstahls bezichtigt wird. Auch die Liebe bietet keinen Halt. Zwar findet er Hilde, vermag für sie aber nicht wirklich etwas zu empfinden. Als die Familie Wind von seiner Vergangenheit bekommt, ist es endgültig vorbei. Daraufhin beschließt Kufalt, das zu tun, was alle von ihm erwarten: Er wird wieder kriminell und treibt es dabei immer weiter.

Nur Kufalt spricht "normal"

Luk Perceval zeigt das Gefängnis, das dieser nie wirklich verlässt, schon allein durch die Darstellung: Willi Kufalt ist neben Hilde der einzige, der "normal" spricht und agiert:

Allein, immer allein. Sogar beim Vögeln ist man allein. Und je älter man wird, desto mehr ist man allein. Erst gibt es ein kleines Leben mit kleinen Ersparnissen, dann gibt es eine kleine Rente und am Ende gibt es ein kleines Grab.

Idealbesetzung gefunden

Tilo Werner ist eine Idealbesetzung für diese Rolle. Er trifft den einfachen Ton genau, teilweise scheint er in seinem Anzug fast zu verschwinden. Trotzdem ist er kein Sympathieträger. Weil er das Fühlen verlernt hat und sich zunehmend radikalisiert. Perceval hat den Abend sorgsam, schlüssig und bis in kleinste Details choreografiert: Spiel, Musik, Bild, alles geht zusammen.

Annette Kurz hat dafür einen wunderbaren Raum geschaffen: Eine große, von hinten beleuchtete, helle Zeltplane hängt im hinteren Drittel der Bühne, die Perceval geschickt für Schattenspiele nutzt. Permanent zu sehen ist dadurch der Schatten eines entfernt an ein Kettenkarussell erinnernden Objekts. Es beginnt sich zu drehen, als Kufalt aufbricht. Doch schon bald steht es still, und dann hat sich der Kreis geschlossen:

Hier hat man seine Ruhe, hier braucht man nichts beschließen. Der Knast ist nicht das Ende der Welt. Im schlimmsten Fall könntest du dich immer noch aufhängen.

theaterkasse@thalia-theater.de Hinweis: Regie

Luk Perceval



Bühne

Annette Kurz



Kostüme

Annelies Vanlaere



Dramaturgie

Christina Bellingen



Darsteller

Stephan Bissmeier (Pastor Marcetus)

Kristof Van Boven (Walter Batzke)

Christina Geiße (Hilde Harder)

Bernd Grawert (Beerboom)

Oliver Mallison (Jauch)

Tilo Werner (Willi Kufalt)



Live-Gesang

Hendrik Lücke In meinen Kalender eintragen

