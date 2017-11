Stand: 04.11.2017 11:31 Uhr

Elbphilharmonie-Plaza feiert Geburtstag

An diesem Wochenende feiert die Plaza der Elbphilharmonie ihren ersten Geburstag. Seit der Eröffnung am 4. November 2016 haben bereits vier Millionen Hamburger und Touristen die öffentliche Aussichtsplattform in 37 Metern Höhe besucht. Täglich sind das bis zu 17.000 Hamburger und Gäste aus aller Welt.

Aufmerksamkeit ist groß

Das Interesse an Hamburgs neuem Konzerthaus ist in Deutschland auch ein Jahr nach der Eröffnung riesig. Auch international ist die Aufmerksamkeit groß: Wo immer ein neues Konzerthaus oder eine Kulturinstitution geplant wird, reisen Delegationen vorher nach Hamburg, um sich die Elbphilharmonie anzusehen.

Extra-Eingang für Geburtstagskinder

Zum Einjährigen gibt es heute noch bis 18 Uhr einen kleinen Festakt auf der Plaza. Wer ebenfalls heute, am 4. November, also zusammen mit der Elbphilharmonie-Plaza Geburtstag hat, kann das Konzerthaus durch einen extra reservierten Geburtstagseingang betreten. Geburtstagskinder, die vor 11.30 Uhr auf der Plaza waren, hatten zudem die Chance, Konzertkarten oder Führungen zu gewinnen. Bürgermeister Olaf Scholz, Kultursenator Carsten Brosda (beide SPD) und Intendant Christoph Lieben-Seutter zogen die Gewinner.

