Elbphilharmonie: Der Kleine Saal ist eröffnet von Marcus Stäbler

Der Große Saal gilt als Herzstück der Elbphilharmonie, der Kleine Saal als "Seele" des neuen Konzerthauses. Welcher Ton dort herrscht, war jetzt zum ersten Mal zu hören - bei der Eröffnung des Kleinen Saals, mit dem Ensemble Resonanz, das damit auch seine Residenz in der Elbphilharmonie begann.

Das Ensemble Resonanz nennt seine aktuelle Saison "Into the Unknown", "Ins Unbekannte". Dorthin führte auch das Eröffnungskonzert des Kleinen Saales: Mit seinem schummrigen Licht und den buckligen Eichenholzwänden wirkte der Kleine Saal wie eine mysteriöse Höhle, deren Geheimnis die Musiker gemeinsam mit ihren Hörern lüften wollen.

Spiel mit der Sichtbarkeit

Was erwartet uns hier? Diese Frage begegnete den Besuchern gleich zu Beginn, als das Bild nicht zum Ton passte. Der Streicherklang war schon da, das Ensemble selbst aber noch nicht. Oder doch? Erst nach und nach ahnte man, dass die Mitglieder des Ensembles Resonanz erhöht auf einer Tribüne standen, hinter den Wänden versteckt, und dass sie das Konzert schon längst begonnen hatten - mit der Uraufführung des Stücks "Release" von Georg Friedrich Haas, das die Erwartungen an ein Eröffnungswerk kunstvoll unterlief und damit eine selbstironische Pointe setzte.

"Es ist eine tolle Idee, einer schon etwas übergehypten und überhöhten Eröffnung eines fantastischen neuen Konzerthauses ein Stück an den Anfang zu stellen, das eigentlich schon angefangen hat, bevor das Publikum reinkommt, und wo man gar nicht weiß: was passiert hier eigentlich?", sagt Tobias Rempe, Geschäftsführer des Ensemble Resonanz. Das Auftragswerk von Georg Friedrich Haas erkundete den warmen Klangraum des kleinen Saals mit einem Surround-Sound, der ein breites Spektrum an Streicherfarben offenbarte. Es reichte von sirrender Klarheit bis zum geräuschhaften Cluster - als hätten sich die Stimmen zu einem Schwarm von Insekten verknäuelt.

Kontrastprogramm mit Vokalmusik

Nach der mit einer halben Stunde etwas langen Uraufführung schlug das Ensemble Resonanz unter Leitung von Emilio Pomarico einen ganz anderen, spätromantischen Ton an und demonstrierte die Vokalmusikfreundlichkeit des Kleinen Saals: mit einer Bearbeitung der sieben frühen Lieder von Alban Berg. Die Sopranistin Sandrine Piau mischte ihr helles und schlankes Timbre in den Streicherklang und ließ die schwelgerischen Melodien gemeinsam mit dem Ensemble zu sinnlicher Schönheit erblühen. Gänsehaut pur.

Großes im Kleinen

Mit Béla Bartóks Musik für Saiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta hatte das wie immer hoch konzentrierte und leidenschaftliche Ensemble Resonanz ein Schlüsselwerk der Moderne als Schlusspunkt ausgewählt. Und auch da offenbarte sich die akustische Qualität und Wandlungsfähigkeit des Raums. Die weichen Pianissimo-Linien der Streicher bildet er ebenso plastisch ab wie die knackigen Rhythmen und Akzente des Schlagwerks. Insgesamt bestärkte das erste Konzert das Versprechen, das Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz in seiner kurzen Eröffnungsrede gegeben hatte: Wir dürfen auf Großes hoffen im Kleinen Saal.

