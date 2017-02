Stand: 11.02.2017 10:07 Uhr

Islands Atem strömt durch die Elbphilharmonie von Claudio Campagna

Die Kultur Islands steht im Mittelpunkt des dreitägigen "Into Iceland" Festivals des NDR. Zwei besondere Veranstaltungen von NDR Kultur gab es am Freitag in der Elbphilharmonie. Zum einen ein Gespräch über die Literatur Islands mit den beiden Autoren Halldór Guðmundsson und Auður Jónsdóttir. Zum anderen ein NDR Kultur Neo Klubkonzert mit dem isländischen Komponisten Jóhann Jóhannsson und seinem Ensemble.

"Irisierend isländisch" ist die Überschrift der literarischen Soirée von NDR Kultur im Kleinen Saal der Elbphilharmonie. Die geriffelte Holzverkleidung mit ihren Beulen und Dellen erinnert an diesem Abend ein bisschen an das für Island so typische Vulkangestein. Gut 330.000 Menschen leben in Island. 70 von ihnen sind Berufs-Schriftsteller und erhalten ihr Gehalt vom Staat.

Momente eines isländischen Abends in der Elbphilharmonie

































Nirgendwo sonst wird so viel gelesen und geschrieben. Und das hat auch einen Grund, erläuterte Halldór Guðmundsson: "Das war sozusagen der Nationalstolz, als die Isländer 1918 selbstständig wurden und nach einer Identität suchten, dann fanden sie die Tradition nur in der Literatur."

Der feinsinnige Literat ist ein kultureller Tausendsassa: Literaturwissenschaftler, Schriftsteller und Leiter des Konzerthauses Harpa in Reykjavik. "Im gleichen Jahr als in Deutschland der ganze Nibelungenring aufgeführt wurde, hat man in Island das Blasorchester Reykjavik gegründet. 1830 gab es sieben Klaviere in Reykjavik, aber keinen, der so gut auf ihnen spielen konnte, dass einer der großen Komponisten seine Werke wiedererkannt hätte. Und das bedeutet ja, wir hatten keine musikalische Tradition."

Das Erzählen liegt den Isländern im Blut

Die literarische Tradition ist dafür umso beachtlicher. Sie beginnt mit den Sagen im 13. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert hat sie Halldór Laxness maßgeblich geprägt. Der Nobelpreisträger und Übervater der isländischen Literatur ist Auður Jónsdóttirs Großvater. In ihrem autobiographischen Roman "Wege, die das Leben geht" erscheint er als alter Mann: "Wenn er gekonnt hätte, hätte er die Ohren aufgestellt wie ein Hund. Groß genug wären sie gewesen."

Halldór Guðmundsson kennt viele Anekdoten aus Laxness' Leben. Den staunenden Zuhörern berichtet er auch, dass ein Vulkanausbruch auf Island seinerzeit die Französische Revolution mit ausgelöst habe. Unterhaltsam beweisen beide Autoren, dass das Erzählen den Isländern immer noch im Blut liegt.

Clubatmosphäre in der Elbphilharmonie

Jóhann Jóhannsson im NDR Kultur Neo Klubkonzert NDR Kultur - 10.02.2017 23:45 Uhr Autor/in: Mischa Kreiskott In der Elbphilharmonie hat Jóhann Jóhannsson im Rahmen des "Into Iceland" Festivals sein neues Projekt "Orphée" präsentiert. Hier können Sie das Konzert in voller Länge nachhören.







5 bei 4 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Kurz vor Mitternacht betreten Jóhann Jóhannsson und sein Ensemble den Großen Saal. Scheinwerfer flackern. Langsam entwickeln sich die Klänge und erfüllen den Raum. Streicher, E-Gitarre, Bass und allerlei Effekt-Geräte erzeugen einen besonderen Sound. Musik um die Augen zu schließen und auf Reisen zu gehen.

"So stellt man sich Island vor", sagt ein Besucher. "In manchen Stücken hat man das Gefühl gehabt, den Kontrast zwischen Feuer und Eis zu sehen", meinte ein anderer. Jóhann Jóhannsson bedient eine alte Bandmaschine wie ein Zeremonienmeister. Er mischt Knistern und Fiepen in die Musik. Über seinen Flügel gebeugt scheint er mit den Fingerkuppen Töne aus den Tasten zu saugen. Die Atmosphäre verdichtet sich und der Klang steigert sich schließlich bei diesem NDR Kultur Neo Klubkonzert zum furiosen Finale. Das Publikum ist begeistert und spendet lang anhaltenden Applaus

Weitere Informationen "Into Iceland"-Festival NDR Elbphilharmonie Orchester Bei ihrem dreitägigen Festival "Into Iceland" in der Elbphilharmonie erkunden die NDR Ensembles gemeinsam mit NDR Kultur und N-JOY die isländische Musik- und Literaturszene. mehr Schwarze Vögel 12.02.2017 21:05 Uhr NDR Info Island 1802: Bauer Bjarni Bjarnason verliert durch Krankheit zwei Söhne und muss die Hälfte seines Gehöfts an Jon verpachten. Als der von den Klippen ins Meer stürzt, gibt es viele Gerüchte im Dorf. mehr Islands wilde Musikvergangenheit So vielfältig die Landschaften, so vielfältig ist auch die Musikszene Islands - und die hat auch eine wilde Vergangenheit. Eine Reportage aus dem musikalischen Herzen Reykjaviks. mehr Streetart in Island: Große Kunst auf kleinem Raum Island hat nicht nur eine lebendige Musikszene, auch künstlerisch ist einiges geboten. Besonders an den Hauswänden und in den Straßen Reykjaviks gibt es jede Menge Kunst zu entdecken. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | 11.02.2017 | 06:40 Uhr