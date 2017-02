Stand: 28.02.2017 06:40 Uhr

Weggefährten erinnern an Roger Willemsen von Juliane Bergmann

Vor einem Jahr starb der Publizist, Beststellerautor und Kultmoderator Roger Willemsen. Stets präsent war er nicht nur im Fernsehen - auch im Radio bei NDR Kultur. Allein sieben Jahre lang verzauberte er sein Publikum mit einer Art "akustischem Diavortrag" in seiner Sendung "Willemsen legt auf". Im St. Pauli Theater in Hamburg haben Freunde und Weggefährten an ihn erinnert.

Schon nach den ersten Tönen, die an diesem Abend auf der Bühne des Hamburger St. Pauli Theaters erklingen, ist klar: Dies wird kein schwermütiger, kein tieftrauriger Abend. Eher ein stimmungsvoller, gefühlvoller. Der Jazz-Pianist Frank Chastenier und sein Trio spielen das Stück "I Thought About You". Und gedacht wurde an den vor rund einem Jahr verstorbenen Roger Willemsen.

Auf der Bühne: befreundete Schauspieler, Autoren, Kabarettisten, Musiker. Unter ihnen auch Literaturkritikerin und seine Nachlassverwalterin Insa Wilke: "Ich habe diese Aufmerksamkeit, zu der Roger fähig war, wohl am meisten bewundert. Vielleicht, weil sie nicht nur eine Gabe, eine Begabung war, sondern weil sie tatsächlich eine Entscheidung war. Eine Entscheidung für eine Haltung, in der Welt zu sein. Und das mit allen Konsequenzen, die das auch für sein eigenes Leben hatte."

Bruder, Schutzengel, Vorbild

Alle, die an diesem Abend auf der Bühne sitzen, kannten Roger Willemsen gut, schätzten ihn. Die Komikerin Cordula Stratmann zum Beispiel, der Autor Frank Schulz, der Schlagzeuger Hakim Ludin, die Schauspielerin Barbara Auer. Sie nennen ihn liebevoll Bruder, Schutzengel, Vorbild und immer wieder Freund. Sie erzählen von gemeinsamen Zugfahrten, Restaurantbesuchen, Auftritten. Und sie lesen ihre Lieblingstexte von oder über Roger Willemsen. Kluges, Tiefgründiges, Melancholisches - aber auch Witziges.

Einer der fehlt

Dass dieser große Denker fehlt, machen die vielen Geschichten deutlich. Aber auch, dass er nachhaltig berührt hat. Die Schauspielerin Maria Schrader trat oft gemeinsam mit Roger Willemsen auf, gab mit ihm Lesungen, sie wurden Freunde: "Ich glaube nicht, dass ich jemals einen Menschen kennengelernt habe, der so eine Kraft und so einen Schwung mit einer solchen Zärtlichkeit verbinden konnte. Und so kann es auch nur im Auftrag der Lebendigkeit sein, dass er heute Abend zu Wort kommt mit seinen Texten. Seine Stimme ist unverzichtbarer, als wir uns das vor einem Jahr hätten vorstellen können. Es lebe Roger Willemsen."

