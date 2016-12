Stand: 28.12.2016 17:05 Uhr

Ehemaliger Ohnsorg-Intendant Ruppel ist tot

Der langjährige Intendant des Ohnsorg-Theaters Walter Ruppel ist tot. Das berichtete NDR 90,3 am Mittwoch. Wie erst jetzt bekannt wurde, starb er vor einer Woche im Alter von 89 Jahren. Ruppel hatte Klassiker wie Heinrich von Kleists "Der zerbrochene Krug" erstmalig auf Plattdeutsch auf die Bühne gebracht, außerdem Stücke von Bertolt Brecht und Gerhart Hauptmann. Er war fast zehn Jahre lang Intendant des einzigen plattdeutschen Profi-Theaters in Deutschland.

Ein erfahrener Theatermensch

TV-Tipp mit Video "Tratsch im Treppenhaus" feiert Jubiläum Vor 50 Jahren lief das Ohnsorg-Theater-Stück "Tratsch im Treppenhaus" zum ersten Mal an Silvester im Fernsehen. Die Tradition wird dieses Jahr im Doppelpack fortgesetzt. mehr

Walter Ruppel wurde am 17. April 1927 in Hamburg geboren, wuchs allerdings in Berlin auf. 1950 begann er als Schauspieler am Hamburger Theater im Zimmer und wurde später Dramaturg. Nach einer Episode als Pressesprecher und beim Berliner Bühnenverlag kehrte er 1961 in die Hansestadt ans Thalia Theater zurück. Weitere Theatererfahrungen sammelte er in Regensburg und Bremerhaven sowie 1983 bis 1985 erneut am Hamburger Thalia Theater.

Ruppel übernahm 1986 die Nachfolge von Konrad Hansen am Ohnsorg-Theater, obwohl er selbst kein Plattdeutsch konnte. Boulevardkomödien setzte er ebenso auf den Spielplan wie bearbeitete Klassiker. Unter seiner Intendanz wurde die plattdeutsche Bühne erstmalig zu den Ruhrfestspielen nach Recklinghausen eingeladen und gastierte mehrfach im Ausland: so in Japan und in den USA.

"Eine große Freude"

In einem NDR Interview erklärte der Ohnsorg-Intendant 1992: "Das Theater wird vom Publikum angenommen. Es wird geliebt. Für viele Leute wäre es traurig, wenn es eines Tages das Ohnsorg-Theater nicht mehr gäbe. Das heißt, mir ist etwas in die Hand gegeben, was ich zu hegen und zu pflegen habe. Wenn man das weiß und sich dieses Umstandes bewusst ist, macht das eine große Freude." 1994 gab Ruppel seinen Posten aus gesundheitlichen Gründen auf.

Auf Ruppel folgte Thomas Bayer, der das Ohnsorg-Theater von 1994 bis 1995 führte. Christian Seeler ist seitdem Intendant.

Aus der Schar der langjährigen Schauspieler des Hauses waren 2016 Uwe Friedrichsen und Jochen Schenck gestorben.

HIntergrund Das Ohnsorg-Theater: Bühne mit Geschichte Viel mehr als nur "platte" Unterhaltung: Seit 1902 begeistert das Hamburger Ohnsorg-Theater Zuschauer nicht nur in Norddeutschland. Eine Zeitreise durch seine Geschichte. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.12.2016 | 16:05 Uhr