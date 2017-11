Stand: 16.11.2017 11:47 Uhr

Fröhlichkeit und Spannung im Musical "Oliver!" von Katrin Bohlmann

Nach "West Side Story" und "Sunset Boulevard" kommt in Lübeck jetzt "Oliver!" auf die Bühne. Der britische Komponist Lionel Bart hat Charles Dickens' bekannte Geschichte "Oliver Twist" vertont. In Großbritannien war das Stück ein großer Erfolg. Das Musical wurde sogar verfilmt. Viele Theater haben sich bisher nicht an eine Inszenierung herangetraut, denn in Oliver spielen Kinder die Hauptrolle. Jetzt wagt es das Theater Lübeck.

Viele Kinder wuseln auf der Bühne im Großen Haus des Theaters Lübeck herum. Regisseur Wolf Widder gibt den kleinen und großen Sängern Anweisungen. Die Kinder seien wie ein Schwarm Jungforellen, sagt Widder. Es sei keine Arbeit, mit ihnen zusammen zu sein, sondern "herausfordernder Spaß". Er lacht herzlich und ergänzt: "Ganz ehrlich, es liegt an der Masse. Klar, es gibt Vorschriften, die ich auch richtig finde. Es soll ja nicht Kinderarbeit sein, sondern es soll allen Spaß machen, dem Publikum, aber auch den Leuten auf der Bühne. Und deswegen ist alles doppelt und dreifach besetzt. Und das bringt dann schon einen ganzen Haufen zusammen."

Turbulente Geschichte um einen Waisenjungen

Insgesamt machen mehr als 60 Kinder mit - eine Kooperation mit zwei Lübecker Schulen. Für die Hauptrolle des Oliver gab es extra ein Casting. Matti Raupers spielt den Waisenjungen Oliver Twist. Der Zwölfjährige muss viel schauspielern, singen und Gefühle zeigen. Für ihn erzählt sich der Plot der Geschichte so: "Im Waisenhaus blöd behandelt zu werden und dann verkauft zu werden, ist ja ziemlich mies. Dann noch ziemlich viele Trachten Prügel einzusacken und sieben Tage unterwegs zu sein, das ist schon was. Aber dann ist die Gang die Rettung und dann ist es schön, Mr. Brownlow kennenzulernen. Doch dann werde ich wieder gekidnappt. Es ist ein ganz schönes Hin und Her."

Jeder Oliver-Darsteller spielt etwas anders

Matti Raupers singt - und das ist nicht zu überhören - schon seit Jahren im Nordelbischen Knabenchor. Regisseur Wolf Widder ist begeistert von ihm und den anderen Oliver-Darstellern: "Er stellt sich wunderbar an, es macht wirklich Spaß. Wir haben drei Olivers und die sind alle wahnsinnig gut. Jeder hat auch was ganz Eigenes, jeder hat eine ganz eigene Kante und sie machen nicht alle das Gleiche, sondern jeder soll von sich auch so viel mitbringen, wie er hat. Alles andere fände ich unnatürlich."

Spannende Geschichte mit sozialer Anklage

Das Musical ist - wie die Vorlage von Charles Dickens - eine Geschichte mit Spaß, Spannung, Herz und Schmerz - aber auch mit sozialer Anklage, wie Widder betont: "Das macht es für mich so wertvoll. Die Musik und alles, was da drin passiert, hat so einen Überlebenswillen, eine Kraft und Fröhlichkeit. Das sind alles Songs, die einem das Herz höher schlagen lassen, weil die sogenannte Unterschicht, die Verbrecher, Ganoven alle mit einer unheimlichen Kraft und Lebenslust dargestellt werden."

"Oliver!" am Theater Lübeck könnte erneut ein Musical-Erfolg werden. Dafür wird Regisseur Widder sorgen - immerhin hat er in Lübeck schon mit großem Erfolg die "West Side Story" inszeniert. Und den Kindern werden die Herzen der Zuschauer sowieso zufliegen.

