Der Wolf kommt ins Landesmuseum Hannover

Über kaum ein anderes Tier wird in Niedersachsen derzeit so heftig wie häufig gestritten wie den Wolf. Doch was wissen wir eigentlich wirklich über das Wildtier? Wie fügen sich die Tiere in ihren neuen Lebensraum ein? Darum geht es in der Sonderausstellung "Der Wolf. Ein Wildtier kehrt zurück", die das Landesmuseum in Hannover mit dem Niedersächsischen Wolfsbüro entwickelt hat. Zu sehen ist die Schau vom 21. Mai bis zum 30. September. Weitere Höhepunkte im Museumsjahr 2017 sind unter anderem im Frühjahr Akte des Impressionisten Lovis Corinth und Glanzlichter der Naturfotografie im Herbst.

Frühjahr und Sommer: Kolonialzeit, Akt und Prüderie, Einwanderung

Bis zum 26. Februar zeigt das Landesmuseum noch die Schau "Heikles Erbe. Koloniale Spuren bis in die Gegenwart". Zu sehen sind mehr als 300 völkerkundliche Exponate aus Afrika, China und von den ostasiatisch-pazifischen Inseln. Anschließend lädt das Museum zu "Nackt und bloß" Lovis Corinth und der Akt um 1900": Die Werke des impressionistischen Malers sollen den Wandel von der Prüderie hin zur Wiederentdeckung der Körperlichkeit zeigen. In der Ausstellung sind auch bislang nie gezeigte Bilder aus der museumseigenen Sammlung sowie Leihgaben zu sehen. Vom 7. April bis zum 6. August widmet sich eine Sonderschau unter dem Titel "Immer bunter" dem Einwanderungsland Deutschland. Sie soll unter anderem zeigen, dass dies Phänomen kein Neues ist. Das will das Museum anhand von 800 Exponaten deutlich machen, die aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs bis heute stammen.

Herbst und Winter: Wolf, Naturfotos und die Kunst des Alters

Nach der Sonderausstellung zum Wolf geht es von September bis November naturnah weiter. Dann sind wieder die Siegerfotos des Wettbewerbs "Glanzlichter" zu sehen - von atemberaubenden Landschaften über Tiere und Pflanzen bis hin zu Abstraktem und Kuriosem. Weiter geht es ab dem 29. September mit "Silberglanz. Von der Kunst des Alters". Die Ausstellung, die in Zusammenarbeit mit dem Sprengel Museum Hannover entsteht, soll an Beispielen aus dem Alten Ägypten bis zur Gegenwart den Wandel dieser Darstellungen zeigen. Ab dem 3. Dezember erwartet die Museumsbesucher in den NaturWelten mit "Die Tiefsee. Leben im Dunkeln" ein interaktives und multimediales Unterwassererlebnis.

