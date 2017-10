Stand: 29.10.2017 09:58 Uhr

Der Poetry Slam hat seine neuen Meister

Die Meister des deutschsprachigen Poetry Slam stehen fest: Am Samstagabend sind sie im Finale der mehrtägigen Dichter-Meisterschaften in Hannover gekürt worden. Im Team-Wettbewerb überzeugten "Heun und Söhne" (Julian Heun und David Friedrich) die Publikums-Jury. Sieger des Einzel-Wettkampfs ist Alex Burkhard. Die kompletten Finalrunden im Video-Mitschnitt finden Sie auf dieser Seite.

Der Sieger im Einzel-Wettkampf: Alex Burkhard 29.10.2017 00:00 Uhr Alex Burkhard hat die Meisterschaft im Einzel-Wettbewerb des deutschsprachigen Poetry Slam gewonnen. Hier sein Auftritt im finalen Stechen.







150 Poeten aus Deutschland, Österreich, Luxemburg, Schweiz

Bei den Poetry-Slam-Meisterschaften mit dabei waren außerdem Stars der Szene wie Sebastian 23, Vorjahressieger Philipp Scharrenberg, Kirsten Fuchs, Tilman Birr und das Team "LSD", das bei den Meisterschaften im vergangenen Jahr den Team-Wettbewerb gewonnen hatte und auch diesmal riesigen Applaus und einen Platz im finalen Stechen erntete. Insgesamt traten rund 150 Teilnehmer aus Deutschland, Österreich, Luxemburg und der Schweiz in Hannover an. In zehn Vorrunden, drei Halbfinals und einem Finale im Einzel-Wettbewerb sowie zwei Halbfinals und einem Finale im Team-Wettbewerb präsentierten sie ihre selbst geschriebenen Texte. Dabei musste jedes Wort sitzen - denn die Poeten, wie sie sich selbst nennen, mussten ihre Zuhörer innerhalb kürzester Zeit überzeugen. Maximal fünfeinhalb Minuten durfte ein Auftritt dauern - wer am besten war, entschied am Ende die Zuschauer-Jury.

Gewinner im Team-Wettbewerb: "Heun & Söhne" 28.10.2017 23:00 Uhr Julian Heun und David Friedrich sind zusammen "Heun und Söhne" - und die Sieger des Team-Wettbewerbs bei den Meisterschaften im deutschsprachigen Poetry Slam. Ihr Beitrag aus dem Stechen.







Große Nachfrage nach Karten

Am Dienstagabend waren die deutschsprachigen Meisterschaften der Dichterzunft mit einer Gala offiziell eröffnet worden. Und ab Mittwoch traten die besten Poeten solo oder im Team gegeneinander an. Dass Poetry Slams - die moderne Variante der mittelalterlichen Dichterschlacht - mittlerweile zu den angesagtesten Literaturpräsentationen gehören, zeigte auch die große Nachfrage. Insgesamt standen an den fünf Festival-Tagen 25 Veranstaltungen auf dem Programm, die meisten waren ausverkauft. Neben der Dichtkunst gab es auch ein Rahmenprogramm: zwei Foto-Ausstellungen im Kulturzentrum Faust und ein Fußballspiel des FK Interslam gegen eine prominente Auswahl aus Hannover.

Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes

Die Kunstform Poetry Slam hat ihren Ursprung zwar in den USA, mittlerweile ist die deutschsprachige Szene aber aktiver als die englischsprachige. Ende 2016 wurde der Poetry Slam sogar in die deutsche Unesco-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen. "Die Zugangsschwelle ist nach wie vor sehr gering", sagt Bernard Hoffmeister, künstlerischer Leiter des Wettbewerbs. Auch wer sich zum ersten Mal mit einem eigenen Text bewerbe, habe bei den meisten Slams große Chancen, angenommen zu werden. Die Teilnehmer in Hannover hatten sich über Landesmeisterschaften qualifiziert, die es mittlerweile in 13 Bundesländern gibt. Außerdem durften etablierte Wettbewerbe aus einzelnen Städten eigene Vertreter schicken. Und auch die Finalisten der deutschen U21-Meisterschaft waren in Hannover dabei.

