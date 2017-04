Stand: 09.04.2017 12:33 Uhr

Packender Opernabend mit "Peter Grimes" von Karin Erichsen

Benjamin Brittens Oper "Peter Grimes" hat am Mecklenburgischen Staatstheater in Schwerin Premiere gefeiert. Das Publikum erlebte am Freitagabend eine ergreifende Inszenierung und einen packenden Opernabend.

Bühnenbild: schlicht, aber genial

Ein metergroßes weißes Papierschiff auf dem Wasser und ein kleines Faltschifflein - sie beide sind verloren, wenn der Sturm anbricht. Diese zentralen Elemente des Bühnenbildes wirken so schlicht wie genial. "Die Papierschiffe stehen für Träume", sagt Regisseur Toni Burkhart. Träumereien, zärtliche Regungen oder Hoffnungen auf ein besseres Leben verbieten sich der Fischer Peter Grimes schon lange. Sein Leben ist ein erbitterter Kampf gegen die Armut. Er kämpft ihn mit äußerster Härte, ja Brutalität, gegen sich selbst und gegen andere. Geselligkeit und das fröhliche Treiben im Wirtshaus sind ihm fremd. Das macht ihn zum Außenseiter.

Grimes unter Mordverdacht

Als sein Bootsjunge bei einer Ausfahrt aufs Meer umkommt, steht für die Dorfbewohner fest: Peter Grimes hat ihn ermordet. Als auch bei dem zweiten Lehrling, einem Kind aus dem Waisenhaus, Verletzungen festgestellt werden eskaliert die Situation.

Verschlossenener Außenseiter - aggressive Gemeinschaft

Dem Regisseur Toni Burkhardt gelingt ein doppelter Clou. Seine Inszenierung lässt in der Gestalt des zerbrechlichen und stummen, kindlichen Gehilfen weit ins Innere des verschlossenen Außenseiters blicken. Das berührt. Auf der anderen Seite fesselt der Chor als sich immer stärker erregende Dorfgemeinschaft. Selbst gefährdet durch bedrohliche Naturgewalten und aufgepeitscht von ebenfalls am Rande stehenden Charakteren, wird die Stimmung unter den Leuten immer aggressiver.

Wogender Chor verkörpert das tosende Meer

Toni Burkhardt hat den Chor selbst wie ein wogendes Meer inszeniert. Er reißt mit durch seine stimmlich Wucht, seine ständige Bewegung und massive Präsenz. Peter Grimes bäumt sich hilflos dagegen auf. Der irische Tenor Paul McNamara spielt die Rolle ergreifend authentisch, war aber am Premierenabend stimmlich nicht in Form. Dafür glänzte Kathleen Parker als empathische Dorflehrerin Ellen, die von einem gemeinsamen Leben mit Peter Grimes träumt.

Huppert setzt auf kühle Interpretation

Die Mecklenburgische Staatskapelle setzte bei der vielschichtigen und emotional ergreifenden Musik Benjamin Brittens auf Zurückhaltung. Generalmusikdirektor Daniel Huppert betonte vor allem die Schroffheiten und war um eine insgesamt eher kühle Interpretation bemüht: "Der Salzgeschmack auf der Zunge muss immer da sein." Und der blieb auch bei vielen Premierengästen weit über den Opernabend hinaus. Bei aller Begeisterung hat diese Inszenierung den Besuchern ein ordentliches Päckchen mitgegeben.

