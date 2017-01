Stand: 13.01.2017 13:29 Uhr

Brechts "Leben des Galilei" in Schwerin von Wolfram Pilz

Das Schauspiel "Leben des Galilei" wurde von Bertolt Brecht noch in der dänischen Emigration 1938/39 begonnen und 1942, zum 300. Todestag des großen italienischen Astronomen und Physikers, in Amerika vollendet. Es gilt als eines der Schlüsselwerke zum künstlerischen wie politischen Selbstverständnis des Dichters. 1955 gab es die erste deutsche Bühnenaufführung des Werkes. Jetzt ist das Stück am Mecklenburgischen Staatstheater zu sehen.

Das Spiel beginnt mit auf die Bühnenbauten projizierten bewegten Bildern, wie aus alten Kupferstichen gemacht. Spätmittelalterliche Gelehrte debattieren über ihre Weltbilder, über das ptolemäische und das neue, kopernikanische. Womöglich in der Republik Venedig, in der die Inquisition keine Wirkungskraft hat, in der Gedankenfreiheit herrscht, so wie die Freiheit wissenschaftlicher Forschung. Bei den schlechtesten Gehältern für die Wissenschaftler allerdings.

Das "Leben des Galilei" als Sinnbild für Wahrheitsstreben









Eine Wissenschaftsrevolution

Zu sehen ist das ärmliche Studierzimmer des Galilei in Padua. Galileo Galilei, der geschäftstüchtige, wenngleich unter ständigem Geldmangel leidende Universalgelehrte mit politischem Verstand betreibt nicht weniger als einen Umsturz, eine Wissenschaftsrevolution. "Was ist der Mittelpunkt? Die Erde - nach Ansicht der Alten", sagt er.

Dieses Dogma will der Wissenschaftler Galilei auf die Müllkippe werfen, beginnend, wie von Brecht notiert, im Jahre 1609. In der Inszenierung von Martin Nimz spielt diese Jahreszahl allerdings eine Nebenrolle.

Hat die Kirche heute recht?

"Das ist von der Thematik her so aktuell und brennt so unter den Nägeln, dass es total wichtig ist, dass wir es wieder machen", sagt der Regisseur. "Damals, als er das geschrieben hat, war es durchaus so, dass die Kritik an der Kirche im Stück selber immens war. Heute ist es aber schon wieder fast umgekehrt: Wenn wir den Papst sehen, ist die Meinung der Kirche eigentlich wirklich die menschlichere. Die als einzige davor warnt, ungehemmtem Forschen freie Bahn zu lassen. Eigentlich sind wir als Zuschauer heute eher der Meinung, dass die Kirche recht hat und nicht der Verhinderer ist."

Es geht also noch immer um die Frage der gesellschaftlichen Verantwortung der Wissenschaft - und um den vermeintlichen Mittelpunkt des Universums, den die Welt über Nacht verloren hat. Martin Nimz beton die Aktualität des Themas und lässt folgerichtig Galilei nicht etwa mit langem Bart und wallendem Mantel in einer dunklen hölzernen Studierstube auftreten. Er setzt das Stück in die Gegenwart.

Eine hochaktuelle Frage

"Die Frage, die sich jetzt gerade stellt, ist die Frage der künstlichen Intelligenz", sagt Nimz. "Stephen Hawking und die größten lebenden Wissenschaftler, die wir haben, warnen selber davor, diese Wissenschaft weiter zu verfolgen, ohne ihr eine Instanz der Kontrolle zu geben. Das ist hochaktuell, dass es wirklich so weit ist, dass selbst anerkannteste Wissenschaftler vor der eigenen Entwicklung warnen", gibt er zu denken. Auch da sitzt er wieder, der Zweifel, wo tausend Jahre der Glaube gesesssen hat.

Brechts "Leben des Galilei" in Schwerin Der italienische Astronom Galilei erschütterte das Weltbild der Kirche. An ihn erinnert Brechts Schauspiel "Leben des Galilei", das nun am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin aufgeführt wird. Besonderheit: Premiere ist am 13. Januar 2017, 19.30 Uhr Anmeldung: kasse@theater-schwerin.de Hinweis: Inszenierung: Martin Nimz



mit:

Galileo Galilei - Andreas Anke

Andrea Sarti - Carmen Zehentmeier

Frau Sarti - Anja Werner

Virginia - Jennifer Sabel

Ludovico Marsili/Mathematiker - Christoph Götz

Kurator/Kardinal Barberini/Papst - Sebastian Reusse

Federzoni/Kardinal Bellarmin - Vincent Heppner

Der kleine Mönch - Robert Höller

Kardinal Inquisitor/Philosoph - Martin Neuhaus

Ein hoher Beamter - Davina Kramer-Perju

