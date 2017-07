Stand: 13.07.2017 18:05 Uhr

Bodo Kirchhoff geht (nicht) auf Kreuzfahrt

Es klingt fast wie ein Traum, entpuppt sich aber als großes Risiko: In Bodo Kirchhoffs neuem Buch "Betreff: Einladung zu einer Kreuzfahrt" wird einem Schriftsteller angeboten, zwei Wochen als Gastkünstler auf einem Schiff zu verbringen - Außenkabine mit Balkon und Flug nach Havanna inklusive. Die autobiografische Übereinstimmung: Bodo Kirchhoff hat selbst so eine Einladung bekommen. Dass er nicht als "Edutainer" an Bord gehen wollte, stand für ihn jedoch schnell fest. Trotzdem inspirierte ihn das Angebot zu einem Buch. Welche grundlegenden Fragen für ihn hinter der Geschichte stehen, erzählte er in Klassik à la carte bei NDR Kultur.

NDR Kultur: Herr Kirchhoff, Ich-Erzähler und Autor sind natürlich nie identisch. Trotzdem gibt es ja eine autobiografische Übereinstimmung. Auch Sie haben tatsächlich eine Einladung bekommen, an einer Kreuzfahrt als Gastkünstler teilzunehmen.

Bodo Kirchhoff: Ja. Anfang Juni letzten Jahres kam eine Mail an mich: die Einladung zu einer Kreuzfahrt. Es hörte sich großartig an, es war ein Anschreiben - und dann gab es einen Anhang. Ich habe diesen Anhang studiert, mit meiner Frau darüber gesprochen, und wir wurden uns ziemlich rasch einig. Am nächsten Tag haben wir zwei freundliche Zeilen zurückgeschickt. Und in dem Moment, wo diese beiden Zeilen abgeschickt wurden, kam mir der Gedanke: Das kann man auch auf 130 Seiten machen. Und das habe ich fast noch am selben Tag angefangen. Das war einer der wenigen Fälle, wo mir ein Buch ein Stück ins Leben hereingeschneit ist, weil ich an einem anderen saß, mit dem ich aber große Schwierigkeiten hatte, was ich nicht ungern unterbrochen habe. Das habe ich dann über den Sommer, über den Herbst, bis in den Winter hinein geschrieben. Das ist die Arbeitsgeschichte.

Sie sagen, Ihnen ist das Buch hereingeschneit - andere Autoren haben genau auf diesen Kreuzfahrten, an denen sie teilgenommen haben, ein Buch gefunden: Frank Schulz zum Beispiel hat seine Onno-Viets-Romane dort recherchiert, Matthias Politycki ist auf Kreuzfahrt gegangen, und am bekanntesten ist wohl der Essay von David Foster Wallace, der mitgemacht hat, und er schrieb: "Schrecklich amüsant, aber in Zukunft ohne mich." Warum haben Sie schon in der Gegenwart gesagt: ohne mich?

Kirchhoff: Der ganze Reiz dieser Erzählung - das ist eigentlich ein Monolog - besteht darin, dass ich nie den Fuß in dieses Schiff gesetzt habe und auch nie setzen würde. Als ich dann in dem Anhang las, wer von meinen Kollegen - oder glaubt, Kollege zu sein - sich auf diesem Schiff noch befinden würde und mit wessen anderen Gastkünstlern ich es vielleicht zu tun bekäme, war das für mich ohnehin sonnenklar.

Man muss dazusagen: Ich hätte die offizielle Amtsbezeichnung "Edutaner" gehabt. Man fragt sich ja, was das ist. Und in diesem Text, den ich dann geschrieben habe, gibt es allein zwei, drei Seiten zu dieser Frage: Will man nun den erzieherischen Unterhalter oder will man den unterhaltsamen Erzieher? Da sind ja Nuancen dazwischen. Ich habe mir über alles, was irgendwie nur möglich ist, meine Gedanken gemacht.

Trotzdem nehmen viele Schriftsteller als Gastkünstler an solchen Kreuzfahrten teil. Wenn man beispielsweise auf das aktuelle Programm von AIDA schaut, dann stehen da Namen wie Wladimir Kaminer, Hubertus Meyer-Burckhardt, Guido Knopp, Hera Lind.

Kirchhoff: Das sind in der Regel keine Schriftsteller, das sind Autoren. Das sollte man deutlich differenzieren, das tue ich auch in diesem Text. Das ist für mich keine Arroganz, sondern das ist einfach nur eine Genauigkeit der Bezeichnung. Ein Schriftstellersein gibt es für mich gar nicht. Schriftsteller ist man immer nur in dem Moment, wo man schreibt - man verliert das sehr schnell wieder. Man hat aber diese Tätigkeit und man ist in dieser Tätigkeit nicht gerade ein geselliger Mensch, sondern ein ungeselliger, teilweise auch asozialer Mensch. Dessen muss man sich voll bewusst sein. Sich dann auf ein solches Schiff zu begeben, ist entweder eine Vergewaltigung seiner selbst, oder es ist der Versuch, die anderen zu vergewaltigen. Eine elegante Lösung, sich da durchzumogeln, das geht nicht.

Die "Anthem Of The Seas" bietet einen Autoskooter, eine Zirkusschule, sogar einen Surf- und einen Fallschirmspringsimulator. Und auf der "AIDAstella" soll sogar ein echter Birkenwald wachsen. Wer soll sich da für einen Schriftsteller interessieren?

Kirchhoff: Das ist die große Frage. Wobei man da wiederum klar sagen muss: Das ist nur ein Abbild der realen Verhältnisse. Hier haben wir es mit 445 Fernsehsendern oder Programmen zu tun und mit 80 Millionen Smartphonebenutzern. Wenn nur ein Bruchteil der Zeit, die die Menschen mit ihrem Smartphone verbringen, gelesen würde, dann stünden wir anders da. Anders gesagt: Was geben die Leute für solche Dinge aus? Ich bin tief davon überzeugt, dass Bücher zu billig sind. Wenn alle Bücher fünf Euro mehr kosten würden, dann könnten sehr viele junge Schriftsteller mehr oder weniger davon leben und müssten nicht die Hand aufhalten. Das finde ich viel besser. Das sind alles Gedanken, die ich mir mache.

Die Differenz, wie billig Arbeit sein kann, greifen Sie noch auf. Ein Riesenmarkt, aber die Gehälter sind denkbar schlecht.

Kirchhoff: Die Gehälter sind grauenerregend. Es ist versklavtes Dasein: Man ist in einer Innenkabine und - das habe ich erst vor einigen Tagen gesehen - dort gibt es einen Vorhang, als käme dahinter ein Fenster. Dort ist aber ein Monitor, der das Originalbild des Meeres draußen zeigt. Das ist der Gipfel der Perversion. In diesen Innenkabinen, die wahrscheinlich keinen Monitor haben, hausen diese Wäschereimitarbeiterinnen, Restaurationskräfte, die im Monat 600 bis 800 Euro bekommen und monatelang von Zuhause getrennt sind. Das sind absolut unmenschliche Arbeitsbedingungen.

Sie werden deshalb schlechter bezahlt, weil die Schiffe unter ausländischer Flagge fahren.

Kirchhoff: Das sowieso, weil sie natürlich unter der Flagge fahren, wo die Gesetze die größten Spielräume lassen. Das ist noch mal eine Sache, die dazukommt, wo ich mich auf so einem Schiff aus ganz anderen Gründen nicht wohlfühlen würde.

Das Gespräch führte Jan Ehlert

