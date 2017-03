Stand: 30.03.2017 09:43 Uhr

Bläser aus MV beim Papst in Rom von Axel Seitz

Es ist nicht ungewöhnlich, dass Protestanten das Oberhaupt der Katholischen Kirche treffen - nicht alltäglich ist es allerdings, wenn Bläser der Evangelischen Nordkirche dem Papst mit Musik begegnen. Aber es passt auch zum Jubiläumsjahr der Reformation. Am kommenden Mittwoch werden 35 Bläser aus Mecklenburg-Vorpommern auf dem Petersplatz in Rom an der Generalaudienz von Papst Franziskus teilnehmen.

Papst-Tusch eigens für den Anlass komponiert

Martin Huss ist der zuständige Landesposaunenwart und im Gespräch mit NDR 1 Radio MV erzählte er, dass die Bläser sowohl zu Beginn als auch am Ende der Audienz auf dem Petersplatz musizieren wollen. Die Gruppe hat auch etwas Besonderes vorbereitet, und zwar eine Uraufführung: "Meine Frau Claudia Huss hat ein Stück - den Papst-Tusch - komponiert, den werden wir dann blasen und anschließend die Noten dem Papst in Papierform übergeben." Dieser eigens für die Audienz komponierte Papst-Tusch wird recht kurz sein, nur eine gute Minute lang, denn den Bläsern aus Mecklenburg-Vorpommern bleibt nur wenig Zeit auf dem Petersplatz.

Videos 28:30 min Nach 30 Jahren ein Zuhause 30.01.2017 18:15 Uhr NDR Fernsehen 70 Obdachlose aus Norddeutschland dürfen zum Papst nach Rom fahren - eine Begegnung, die sie verändert. Einer von ihnen findet nach der Rückkehr endlich eine eigene Wohnung. Video (28:30 min)

Zwei Argentinier, ein Thema: Fußball

Martin Huss rechnet nicht damit, Papst Franziskus persönlich zu sprechen, aber: "Auch 2017 gibt es Wunder. Und wenn der Papst uns tatsächlich nach vorn bittet, dann werden wir uns natürlich in seiner Heimatsprache Spanisch unterhalten." Denn Martin Huss ist ebenso wie sein Landsmann Jorge Mario Bergoglio Argentinier. Und der Landesposaunenwart der Evangelischen Nordkirche wüsste auch sofort ein Gesprächsthema, nämlich Fußball. Dabei schlägt das Herz von Papst Franziskus für "San Lorenzo de Almagro" und bei Martin Huss für "Independiente" - zwei Vereine aus Argentiniens Hauptstadt Buenos Aires. Am kommenden Mittwoch (5. April) wird sich zeigen ob ein Protestant und ein Katholik, beide aus Argentinien, sich in Rom über Fußball unterhalten werden.

