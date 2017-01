Stand: 10.01.2017 17:11 Uhr

Fans der leisen Töne sind in der Defensive von Ulrich Kühn

Das Unwort des Jahres 2016 steht fest. Es heißt "Volksverräter". Das Wort, so die Begründung der Jury, sei "ein typisches Erbe von Diktaturen, unter anderem der Nationalsozialisten". Ist das die richtige Wahl in der gegenwärtigen Situation? Gedanken von Ulrich Kühn.

Die Unwort-Jury bekennt, sie habe lange diskutiert. Soll das Unwort des Jahres schon wieder aus dem "plakativen und polemischen Sprachgebrauch stammen"? Wie im Jahr 2014, als "Lügenpresse" zum Unwort des Jahres wurde? Die Jury hat sich dafür entschieden, und sie hat recht daran getan. Der Sprachgebrauch der Zeitgenossen, die von "Volksverrätern" fabulieren, ist aller Un-Ehren wert.

Wer solche Worte im Mund führt, wünscht nicht den scharfen Diskurs, nicht das Wägen von Argumenten, sondern das Niederkartätschen jener, die anderer Ansicht sind - und die Erhöhung seiner selbst zum angeblich wahren, ganzen Volk. Diese Lage ist nicht mehr neu. Es wäre aber ein Fehler, sich an sie zu gewöhnen.

Anstandsverlust wird inflationär

Die Begriffsverdreher sind unter uns, sie stülpen Worte um und behaupten, die anderen wären die Stülpenden. Sie wollen uns ein "Falsch" für ein "Wahr" vormachen, schwatzen von "Umvolkung" und "Volksverrat", biegen "Volk" und "Populist" und "Identität", bis niemand diese Worte mehr wiedererkennt. Sie behaupten, das alles läge an "der Politik" und ihrer Fehlerhaftigkeit.

Politiker machen Fehler, manchmal in Fülle, gelegentlich über Jahre hinweg, da fiele einem so manches ein. Doch das Ermatten der Abwehrkräfte gegen das Entgleisen des Denkens und der Sprache, das Schleudern von Dreck wie einst am Volksgerichtshof - das ist dann doch nicht die Schuld "der Politik". Auch nicht die Schuld "der Medien". Auch nicht die Schuld "der sozialen Netzwerke".

Wenn jemand sagen möchte, dass eine politische Entscheidung dem Land nicht guttut, kann sie oder er es sagen, mit guten und weniger guten Gründen. Wenn aber Diffamierungsvokabular aus der Nazizeit über Zungen gewälzt wird, dann ist das kein naturwüchsiger Prozess. Mündige Menschen entscheiden selbst, was sie tun und lassen; an der Urne, beim Autokauf, bei der Wahl ihrer Worte. Wenn Begriffe wie "Lügenpresse" (das Unwort des Jahres 2014) oder nun "Volksverräter" so raumgreifend werden, führt das zu dem Schluss: Der Anstandsverlust wird inflationär, die Selbstentmündigung schreitet voran.

140 Zeichen reichen

Daran ist nicht "die Politik" schuld - manche Politiker sind es aber schon. Es ist ja nicht so, als würde der Trend zur Entgleisung nicht aktiv befördert. Die Absicht derer, die das tun, ist leicht durchschaut. Sie wünschen, dass eine Schlachtordnung nach ihrem Gusto und nach altem Muster entstehe: Ratio in die Tonne, keine Bühne für komplizierte Fakten, Emotio gegen Emotio, 140 Zeichen reichen. So wollen sie das haben.

Die Betreiber dieser Agenda haben es weit gebracht. Sie sind längst nicht am Ende. Sie werden auch keine Rücksicht nehmen – es sei denn, auf ihre eigenen Interessen. Schon klopft der Gedanke an, die wahren "Volksverräter" seien jene, die so lauthals "Volksverräter" brüllen. Diesen Gedanken lassen wir nicht über die Schwelle. Die Fans der leisen Töne sind in der Defensive. Sie haben verloren, wenn sie anfangen, selbst zu brüllen.

