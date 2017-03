Stand: 16.03.2017 10:31 Uhr

"Mass": Bernsteins Auseinandersetzung mit Gott von Thorsten Philipps

Es ist keine Oper, keine Operette, kein richtiges Musical - "Mass" von Leonard Bernstein ist ein opulentes Werk mit mehr als 100 Sängern. Tom Ryser bringt es jetzt auf die Bühne in Lübeck - noch nie waren so viele Schauspieler im Theater Lübeck für ein Stück engagiert. Es geht um die Frage nach Glaube, Gewissheit und Zweifel.

Ryser orientiert sich eng an Bernstein und eine Messe im katholischen Stil. Doch im Laufe von Schuldbekenntnis, Credo und Agnus Dei unterbrechen tanzende Protestanten mit Fragen den Gottesdienst und sorgen beim zelebrierenden Priester und seiner Gemeinde für eine tiefe Glaubenskrise.

Glaube und Leben zelebrieren

Der Heilige Geist tanzt in Gestalt von vier Balletttänzerinnen - davor der Totentanz im Skelettkostüm der andersgläubigen, die ihre Fragen dem in der Mitte vor dem Steinaltar stehenden Priester an den Kopf werfen. Im Hintergrund sind riesige Fotowände vom Innern der Lübecker Marienkirche zu sehen. Buntes Licht sorgt für zusätzliche Dynamik in der Inszenierung von Regisseur Tom Ryser. "Dieser Bogen spannt sich über das Ganze. Das heißt, diese Kirche wird explodieren, um sich wieder auf die ganz einfachen Lehren zu konzentrieren wie den Gedanken: Was ist der Heilige Geist?", erklärt Ryser.

Die Hauptrolle: Gerry Quinn, er spielt den Priester, der sich den Fragen nach Gott stellen muss. Warum all die Kriege, warum all die Ungerechtigkeit? Warum macht Gott nichts dagegen? Weder Quinn noch der Priester haben eine Antwort. Zunächst sei er fast alleine auf der Bühne, erklärt der Hauptdarsteller seine Rolle. Dann komme eine Menge junger Leute. Der Stresslevel steige und er bekomme eine Glaubenskrise.

Der Priester ringt mit jenem Gott - genau diese Auseinandersetzung will Ryser herausarbeiten: "Jesus hätte keine Kirche gegründet. Er war das Gegenteil von der Kirche. Er war Glaube, er war Zuversicht. Dafür muss man keiner Kirche angehören, dafür muss man einfach Mensch sein, leben und an etwas glauben."

Die Kostprobe ist vielversprechend

"Mass" am Theater in Lübeck 16.03.2017 20:05 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Über 450 Jahre nach der Reformation beschäftigte sich Leonard Bernstein mit dem Glauben. Das Theater Lübeck hat sein Musikstück "Mass" inszeniert.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Liegt nicht in dieser Auseinandersetzung eine viel tiefere Religiosität, als nur blindes Folgen kirchlicher Dogmen? Das fragt Tom Ryser: "Die ganze Hoffnung, die ganze Sehnsucht, aber auch die Angst, alles zu verlieren - auch das Leben. Diese Gefühle sind in dem Stück drin. Das heißt, die Show wird angetrieben von solchen Gefühlen. Das hebt einen einerseits auf eine höhere Ebene, andererseits geht es auch nach unten: eine Etage tiefer - auf den absoluten Nullpunkt: den Angelpunkt zwischen Leben und Tod."

Noch bevor die Premiere in voller Montur zu sehen ist, sind die Zuschauer schon nach der Kostprobe begeistert: "Das macht Lust auf mehr!" - "Die Schauspieler, die Atmosphäre, die Musik, die Bewegungen - einfach toll", heißt es bei den Zuschauern nach der Generalprobe. Es sei eine gekonnte Zusammenstellung von Theater, Musik und Ballet, wie er es noch nie gesehen habe, meint ein Besucher.

Tom Ryser ist kein Kirchenbasher - seine Inszenierung setzt sich mit der Frage nach Religiosität und Spiritualität - und wie viel davon in uns steckt auf ergreifende Weise auseinander.

"Mass": Bernsteins Auseinandersetzung mit Gott "Mass" von Leonard Bernstein ist ein opulentes musikalisches Werk mit mehr als 100 Sängern. Es geht um Glauben, Gewissheit und Zweifel. Freitag ist Premiere am Theater in Lübeck. Hinweis: Lübecker Erstaufführung

Inszenierung: Tom Ryser



mit: Gerard Quinn, Robert Meyer, Rob Pitcher, Elizabeth King, Darrin Lamont Byrd, Alice Susan Hanimyan und weiteren In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Von Binnenland und Waterkant | 16.03.2017 | 20:05 Uhr