"Banden" - Neues Theaterfestival in Oldenburg von Helgard Füchsel

Das Oldenburgische Staatstheater startet am Donnerstag mit dem neuen Theaterfestival "Banden!". Bis zum 1. April präsentiert es an drei Tagen 30 Veranstaltungen. Die Eigenproduktion "Gulliveras Reise" mit Schauspielern des Staatstheaters eröffnet das Festival. Zu Gast sind viele Künstler mit Performances, Workshops und Konzerten. Dazu gehören Ali Moraly und Rocko Schamoni mit dem Programm "Songs und Stories".

Neue Seherfahrungen

Festivalleiter Marc-Oliver Krampe verspricht neue Seherfahrungen: "Ich bin der festen Überzeugung, dass sich das Theater ändern muss und auch schon ändert. Da würden wir gern an erster Stelle mit dabei sein, mit experimentieren und ausprobieren." Neu ist die Arbeitsweise - vor allem für die Schauspieler des Staatstheaters. In den vergangenen Monaten haben sie zusammen mit Kollegen aus der freien Theaterszene vier verschiedene Stücke selbst entwickelt. Krampe sagt: "Die Schauspieler sind von Anfang an dabei. Ab der Konzeptionsphase entwickeln sie zusammen mit den Performern ihr eigenes Projekt. Im besten Falle sieht man diese Überzeugungstäterschaft später auf der Bühne."

Katerfrühstück und Sauna inklusive

Auch die Zuschauer sollen aktiv werden. Sie sind zu Diskussionen über Theater eingeladen - spät in der Nacht, beim Katerfrühstück am Morgen oder auch nachmittags ganz entspannt in der festivaleigenen Sauna.

