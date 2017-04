Stand: 07.04.2017 17:18 Uhr

Auf der Suche nach der Stadtmauer Jerusalems

Es ist ein atemberaubender Arbeitsplatz in einer politischen Krisenregion. Das Deutsche Evangelische Institut für Altertumswissenschaft des Heiligen Landes liegt auf dem Ölberg in Jerusalem. In weiter Ferne glitzert das Tote Meer, ganz nah sind der Felsendom und die Mauer, die Israel von den Palästinensergebieten trennt. Seit mehr als 25 Jahren arbeitet Dieter Vieweger als Archäologe in Israel und Jordanien.

Der Theologe ist auch stellvertretender Propst von Jerusalem, entsandt von der Evangelischen Kirche in Deutschland. Im Gespräch erzählt er von der falschen Via Dolorosa - dem Kreuzweg Jesu -, der verwirrenden Grabeskirche und seiner aufregenden Suche nach der alten Stadtmauer Jerusalems.

NDR Kultur: Als Archäologe und Theologe beschäftigen Sie sich auch mit den Anfängen des Christentums. Sorgt Archäologie nicht auch für Enttäuschungen, wenn zum Beispiel nachgewiesen wird, dass etwas so nicht stimmen kann, an das aber mit Innbrunst geglaubt wird?

Dieter Vieweger: Ich bin vor 25 Jahren das erste Mal nach Jerusalem gekommen und bin dort durch den Ecce-Homo-Bogen gelaufen. Ich habe immer geglaubt, das ist der Bogen, durch den auch Jesus gegangen ist. Es war für mich etwas ganz Besonderes, da wirklich durchzulaufen! Das hat sich inzwischen als völliger Unfug erwiesen, weil man inzwischen weiß, dass dieser Ecce-Homo-Bogen zu einem freistehenden Stadttor gehört, das 100 Jahre nach Jesus gebaut worden ist. Das sind so Enttäuschungen. Heute gehe ich an einem Karfreitag die Via Dolorosa, den Leidensweg, meist für mich und nicht in der großen Masse. Ich mache das schlicht und einfach deshalb, weil man sich so an die Ereignisse erinnert, der man an diesem Tag eben gedenkt.

Das Gespräch führte Florian Breitmeier.







Nicht nur für Christen spielt die historische Stadtmauer von Jerusalem eine große Rolle. Denn Jesus wurde außerhalb der Altstadt gekreuzigt. Aber nicht so weit entfernt, als dass die Menschen innerhalb der Mauern nichts davon mitbekommen hätten. Denn sein Todeskampf sollte eine Mahnung sein. Nun suchen Sie die Reste der alten Stadtmauer seit Jahren mit sehr großem Aufwand. Was hat es mit diesem Projekt auf sich?

Vieweger: Also, wir suchen nicht nur einen Stein. Wir suchen eine ganze Stadtmauer. Wir suchen also schon etwas, was man mit Geophysik herausbekommen kann. Es ist allerdings viel schwerer, als wir gedacht haben. Wir können sowohl durch die Gartenschichten als auch die Schüttschichten schauen. Wir suchen dahinter Kalkstein. Der hat eine andere Dichte und müsste erreichbar sein. Aber soweit wie wir bis jetzt durch das Erdreich hindurch schauen können - 15 Meter - haben wir bislang nichts gefunden. Die Mauer muss ein Stückchen weiter sein. Und wenn es 15,50 Meter sind - wir können sie bislang nicht beweisen. Wir haben jetzt nur noch eine Möglichkeit im Juni. Die Archäologie sucht diese Mauer seit 150 Jahren.

Das Verhältnis von Juden und Muslimen, von Israelis und Palästinensern, ist derzeit mehr als angespannt. Als stellvertretender Propst von Jerusalem sind Sie zudem stark in der Bildungsarbeit, auch in Friedensprojekten engagiert. Wie erleben Sie ihre Arbeit?

Vieweger: Was ich tun kann, tue ich: Brücken bauen, Menschen zusammenbringen. Ich kann auf beiden Seiten leben. Ich bin einfach ein Fremder hier. Ich bin niemanden verpflichtet. Ich bin im Auftrag der Evangelischen Kirche in Deutschland hier und mache meine Arbeit. Und ich liebe jede Seite für sich richtig gerne! Ich mag diese Leute. Es ist nur schade zu sehen, dass deren Zugang zueinander jedes Jahr einfach geringer geworden ist. Und das schmerzt. Das ist für mich eine ganz schwierige Erfahrung.

Das Gespräch führte Florian Breitmeier.

