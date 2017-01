Stand: 18.01.2017 15:00 Uhr

Kafkas "Amerika" und das tragikomische Scheitern

Franz Kafka hat seinen Amerika-Roman nicht zu Ende geschrieben. An seine Geliebte Felice Bauer schrieb er: "Mein Roman! ... Er läuft mir auseinander, ich kann ihn nicht mehr umfassen." Das war 1913. Jahre später hat Max Brod, Kafkas Freund und Herausgeber seiner Werke, den Text posthum unter dem Titel "Amerika" veröffentlicht. In der Literaturwissenschaft hat sich später dann der Titel "Der Verschollene" durchgesetzt. Das Schauspiel Hannover hat den Stoff jetzt als Theaterstück inszeniert, am 19. Januar findet die Premiere statt. NDR Kultur spricht vorab mit der Regisseurin Claudia Bauer.

Frau Bauer, Sie haben sich für den Titel "Amerika" entschieden, nicht "Der Verschollene" - warum haben Sie an der Titelversion von Max Brod festgehalten?

Claudia Bauer: Eigentlich aus einem ganz einfachen und banalen Grund: Man kennt es mehr unter "Amerika", "Der Verschollene" ist etwas für Spezialisten. Und "Amerika" löst dann doch mehr widersprüchliche Assoziationen aus als "Der Verschollene".

Was zum Beispiel?

Bauer: Gerade jetzt zu diesem Zeitpunkt löst es natürlich extrem viele Assoziationen und Fragestellungen aus. Aber Amerika ist natürlich an sich für uns Deutsche und Europäer ein sehr widersprüchliches und interessantes Thema, glaube ich.

Nun ist "Amerika" oder "Der Verschollene" wie auch "Das Schloss" oder "Der Prozess" ein Roman, den Kafka nicht vollendet hat. Was hat Sie daran als Bühnenstoff interessiert? Was hat Sie daran gereizt?

Bauer: Das Schöne ist ja, es gibt eine Figur, die durchführt: Karl Roßmann. Eben "der Verschollene", durch dessen Augen wir eine Reise, eine Welt, verschiedene Stationen erleben, was natürlich für die Bühne extrem dankbar ist. Es gibt ja sehr viele klassische Stücke, die auch so als Stationen-Drama funktionieren. Ich bin aber eh eine Regisseurin, die sich sehr für Romane interessiert, wo man sozusagen selbst nochmal Autor sein kann. Wo man einen "Steinbruch" vor sich hat, aus dem man dann Dinge herausnehmen und weglassen kann und mit dem man jonglieren kann. Ich mag das sehr gerne, einen Stoff zu haben, der sich nicht gleich für die Bühne anbietet, sondern der so einen kleinen Umweg braucht, wo man selber reingreifen und behandeln darf. Das finde ich immer toll.

Links Link Das Schauspiel Hannover inszeniert "Amerika" NDR Kultur Im Spielplan des Schauspiels Hannover finden Sie alle Informationen zur Inszenierung und Besetzung von Kafkas "Amerika". extern

Sie konnten tatsächlich richtig hineingreifen in das Stück, weil es ja ein Fragment geblieben ist. Über den Fragmentcharakter haben wir ja auch schon ein bisschen gesprochen. In der Kafka-Rezeption hat man sich natürlich auch überlegt, wie kann das Ganze zu Ende gehen? Entweder Happy End oder eben kein Happy End: Ende mit Tod. So richtig käme dann der sogenannte, viel beschworene amerikanische Traum - also "Vom Tellerwäscher zum Millionär" - gar nicht zum Zug. Auch bei Kafka bröckelt diese Vorstellung: Jede Bemühung, in der Fremde Fuß zu fassen, scheitert für Karl Roßmann. Für welche Variante haben Sie sich denn entschieden?

Bauer: Das ist ja das Schöne bei Kafka: Auf den Schluss kommt es ja oft gar nicht so an, weil die Stoßrichtung bei Kafka relativ schnell klar ist. Weil man immer begreift, es ist ja immer der Geworfene in eine Welt, die er nicht versteht und versucht zu verstehen, manchmal glaubt, sie zu verstehen, und dann wieder abgleitet. Das ist ja nicht nur bei "Amerika" so, sondern auch in den anderen Romanen und Texten. Und der amerikanische Traum, der da am Anfang kurz in seiner ganzen Wucht aufblitzt, [zerbricht, Anm. NDR.de] ja eigentlich schon nach dem Bild im Landhaus, wo ihn sein reicher Onkel, der ihn eigentlich als Erben aufnimmt, verstößt. Dann geht ja das Road Movie eigentlich erst richtig los. Das ist eine Treppe in den Abgrund. Das hört sich dann immer gleich so ganz schrecklich an, wo man sagt: "Oh Gott! Probleme habe ich selber. Warum soll ich mir das angucken?" Das Schöne ist, dass Kafka ja tatsächlich lustig ist.

Wir haben Sie seinen Humor oder seine Ironie herausgearbeitet?

Bauer: Es ist ganz interessant: Wenn man es liest, beklemmt es einen, aber wenn man dann die Dialoge spricht oder die Szenen spielt, merkt man, wie tragikomisch das Ganze ist. Wo man begreift, es ist wirklich so, das Scheitern eines Menschen, wenn es in einer merkwürdigen, traumartigen Leichtigkeit dargeboten wird, löst auch Lachen aus. Es ist ja das Erkennen der eigenen Unzulänglichkeit. Und gleichzeitig ist es auch urkomisch, weil es oft so minimale Momente sind, warum etwas schiefgeht. Das beschreibt Kafka ja immer so toll: Es ist ein kleines Vergehen, es ist ein kleiner Schritt daneben, es ist eine minimale falsche Entscheidung und das ganze Kartenhaus bricht zusammen. Und diese Absurdität, die so tragisch ist, ist natürlich auch wahnsinnig komisch, weil die Welt scheitert nicht an etwas Großem - sie wird an einer ganz kleinen Entscheidung scheitern.

Das Gespräch zum Nachhören 07:46 min Kafkas "Amerika" am Schauspiel Hannover 18.01.2017 19:00 Uhr NDR Kultur Die Regisseurin Claudia Bauer spricht im Journal über die Premiere von Kafkas "Amerika" am 19. Januar 2017 am Schauspiel Hannover. Audio (07:46 min)

Eine Entscheidung hat Amerika oder haben die USA ja auch getroffen: Donald Trump ist der nächste Präsident. Am 20. Januar wird er offiziell in sein Amt eingeführt. Haben Sie Kafkas Stück in die Gegenwart hineingeholt? Haben Sie das bedacht, dass da gerade diese Aktualität in der Weltpolitik ist?

Bauer: Ja. Das Interessante ist bloß, dass Kafka größer ist als Donald Trump und Hillary Clinton zusammen, weil dieses Scheitern in einer gnadenlosen und kapitalistischen Leistungsgesellschaft letztlich bei Hillary Clinton ähnlich ausgesehen hätte wie bei Donald Trump. Also, das Problem ist ein größeres als Donald und Hillary. Aber natürlich haben wir versucht, intensiv darüber zu arbeiten und intensiv darüber nachzudenken, haben aber immer festgestellt, dass Kafka in fast allen Punkten stärker war.

Die Umwälzung - Trump wird 45. US-Präsident NDR Info - Das Forum - 16.01.2017 20:30 Uhr Autor/in: Andreas Horchler Am Freitag wird Donald Trump als 45. Präsident der USA vereidigt. Worauf beruht der Erfolg des Mannes, der im Wahlkampf viele US-Bürgerinnen und -Bürger beleidigt hat?







1 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen Download

Konnten Sie denn tatsächlich auf den Ausgang der Wahl noch eingehen? Oder hatten Sie das Stück auch vorher schon fertig geschrieben?

Das ist ja das Schöne am Theater, dass es im Gegensatz zum Film ein sehr lebendiger Prozess ist bis zum Moment der Premiere. Also eine Inszenierung morpht natürlich ständig. Und deswegen konnten wir darüber noch intensiv nachdenken und arbeiten, haben aber immer festgestellt, dass Kafka stärker ist als Donald Trump und auch stärker ist als Hillary. Deswegen gibt es schon den ein oder anderen Hinweis, eine Färbung, aber ich wollte auch kein politisches Kabarett daraus machen. Und wir wissen ja auch noch gar nicht, was passiert. Wir können ja nur ahnen und spekulieren. Das tun wir natürlich, aber es ist Franz Kafka.

Übersicht Journal NDR Kultur Was gibt es Neues auf dem Buchmarkt? Wo laufen besondere Inszenierungen und spannende Ausstellungen? Welche Kinofilme sind sehenswert? Das "Journal" verrät es. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Kultur | Journal | 18.01.2017 | 19:00 Uhr