Stand: 07.02.2017 15:52 Uhr

Wie es war, als die ersten Migranten kamen von Katja Weise

Der italienische Gastarbeiter Agatino Rossi ist tot. Am Krematorium wollen zwei Frauen seine Asche abholen. Die beiden merken schnell: Sie sind Halbschwestern. Ihr Vater Agatino hatte zwei Familien, eine in Deutschland und eine Italien. Das Theaterstück "Amara terra mia" am Hamburger St. Pauli Theater blickt mit viel Humor auf die Einwanderungswelle der 50er-Jahre.

Schon im vergangenen Jahr kam "Amara Terra Mia" bei den Ruhrfestspielen in Recklinghausen heraus, ein Theaterprojekt über Migranten, initiiert und in Szene gesetzt unter anderem von Ulrich Waller, dem Leiter des St. Pauli Theaters. Waller hat seit Jahrzehnten ein Haus in Italien und sich dort zusammen mit seinem Team auf Spurensuche begeben. Herausgekommen ist ein Abend über die erste italienische "Gastarbeitergeneration". Nun war auch in Hamburg Premiere, natürlich am St. Pauli Theater.

Gleich zu Anfang muss es erklingen, das titelgebende Abschiedslied "Amara Terra Mia" von Domenico Mudugno, das in den 60er-Jahren zur Hymne der italienischen Gastarbeiter in Deutschland wurde. Das waren die ersten Migranten. Waller hat interessiert, wie es war, als die ersten Migranten kamen: "Können wir etwas über heute erzählen, indem wir einen Umweg über die Vergangenheit machen? Wie hat das angefangen und wie sind wir damals mit fremden Menschen umgegangen", fragt er.

Keine erfundene Geschichte

Zusammen mit seiner Frau, der Regisseurin Dania Hohmann und dem italienischen Kollegen Matteo Marsan begann Ulrich Waller zu recherchieren: Das Stück, das sie zusammen entwickelt haben, basiert fast ausschließlich auf Originalinterviews und erzählt die Geschichte zweier Frauen, einer Deutschen und einer Italienerin, die sich in einer Leichenhalle in Wolfsburg treffen, um dort die Asche ihres Vaters abzuholen. Schon bald wird klar: Die beiden Frauen, temperamentvoll gespielt von Adriana Altaras und Daniela Morozzi, sind Schwestern - die allerdings noch nie von einander gehört haben. Ihr Vater Agatino Rossi hatte zwei Familien, eine in Deutschland und eine in Italien.

Ulrich Waller glaubte zunächst an eine erfundene Geschichte. "Dann hat sich herausgestellt, dass eine von meinen Bühnenbildnerinnen, die halb Spanierin ist genau dasselbe erlebt hat. Der Vater hatte auch zwei Familien, eine in Deutschland und eine in Spanien. Der spanische Teil weigert sich bis heute, den deutschen Teil kennenzulernen", sagt er.

Auf der Bühne ist das anders, die beiden Frauen müssen miteinander ins Gespräch kommen, schon allein um die Frage zu klären, wo die Asche bestattet werden soll. Gleichzeitig versuchen sie, das Leben ihres Vaters nachzuvollziehen, der bis zu seinem Tod bei Volkswagen arbeitete, sich erst in Deutschland, dann in Italien verliebte, sein Leben lang unter Heimweh litt und sich doch für Wolfsburg entschied. Auch wenn es ihm und seinen Kollegen vor allem am Anfang nicht leicht gemacht wurde.

Zerissene Identitäten

Ausschnitte aus Dokumentarfilmen wie diesem ergänzen die Geschichte und machen deutlich, mit wie vielen Vorurteilen die Italiener damals empfangen wurden. Es gab sogar Schilder mit dem Hinweis: "Für Hunde und Italiener verboten". Ulrich Waller, Dania Hohmann und Matteo Marsan haben den Abend klug komponiert, doch er lebt von den Schauspielerinnen. Adriana Altaras und Daniela Morozzi schlüpfen mit Verve in viele verschiedene Rollen und spielen das Leben des Vaters nach: den Aufbruch nach Deutschland, die Ankunft in Wolfsburg, den Kampf mit der Sprache.

Sie erzählen von den Schwierigkeiten, in Deutschland heimisch zu werden und zeigen, wie Agostino Rossi schließlich in Italien zum "Deutschen" wird. Dass daraus trotzdem keine Lehrstunde wird, ist auch und vor allem ihrem komödiantischen Talent zu verdanken. Ein überaus gelungener, unterhaltsamer Abend über Migration.

Wie es war, als die ersten Migranten kamen Wie wurde in den 50er-Jahren in Deutschland mit den italienischen Gastarbeitern umgegangen? Diese Frage stellt Regisseur Ulrich Waller am St. Pauli Theater - ein gelungener Abend über Migration. Öffnungszeiten: Mo bis Sa 10-19 Uhr

So 14-19 Uhr Kartenverkauf: Montag bis Samstag 10 bis 19 Uhr

Sonntag von 14 bis 19 Uhr

an der Kasse, Spielbudenplatz 29 - 30, 20359 Hamburg Hinweis: Amara terra mia - Mein bitteres Land

Ein Theaterprojekt über Migranten



von Matteo Marsan / Dania Hohmann / Ulrich Waller

mit Adriana Altaras und Daniela Morozzi



Die Aufführung ist zweisprachig. Die italienischen Teile werden deutsch übertitelt. In meinen Kalender eintragen

