Stand: 12.11.2017 11:30 Uhr

ARD-Hörspielpreis für "Der goldene Handschuh"

Für seine Darstellung des Serienmörders Friedrich Honka in dem NDR Hörspiel "Der goldene Handschuh" nach Heinz Strunk hat der Schauspieler Lars Rudolph den Deutschen Hörspielpreis für die beste schauspielerische Leistung bekommen. Die mit 3.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Sonnabend bei der "Nacht der Gewinner" im Rahmen der diesjährigen ARD Hörspieltage in Karlsruhe vergeben.

Ursendung im November 2016

"Der goldene Handschuh" wurde im November 2016 auf NDR Info urgesendet und erzählt von dem Hamburger Frauenmörder Fritz Honka. Zu den Sprechern gehören neben Lars Rudolph namhafte Schauspieler wie Ulrike Krumbiegel, Christoph Tomanek, Gustav Peter Wöhler und Uta Stammer. Regie führte Martin Zylka.

Roman mit historischen Tatsachen

Zum Inhalt: Für die in den 70er-Jahren aufgewachsenen Deutschen ist Fritz Honka das Schreckgespenst ihrer Kindheit, ein Frauenmörder aus der untersten Unterschicht. Honka rekrutierte seine Opfer aus der Hamburger Absturzkneipe "Zum goldenen Handschuh".

In dieses Milieu taucht Autor Heinz Strunk tief ein, leuchtet die infernalische Nachtwelt von Kiez, Kneipe, Abbruchquartier bis in die letzten schäbigen Winkel aus, skizziert die Profile der Verlorenen, die hier umhergeistern und sich ins Koma trinken. Mit erzählerischem Furor, historischer Genauigkeit und Mitgefühl zeichnet er das Bild einer Welt, in der nicht nur der Täter gerichtsnotorisch war, sondern auch seine unglücklichen Opfer.

Im Herbst 2016 war Strunk für den Roman in Braunschweig mit dem Wilhelm-Raabe-Literaturpreis ausgezeichnet worden.

Hintergrund Multimedia-Doku Fritz Honka - der Frauenmörder von St. Pauli Vier Morde werden Fritz Honka angelastet. Er zerstückelt seine Opfer und versteckt Leichenteile in seiner Wohnung. Am 17. Juli 1975 wird der spektakuläre Hamburger Kriminalfall enthüllt. mehr Fritz Honka: Serienmörder und armes Würstchen In seinem Roman "Der goldene Handschuh" fängt Heinz Strunk das Milieu auf St. Pauli ein, vor dem man schnell Reißaus nimmt, sollte man wider Erwarten mit ihm in Berührung kommen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | 27.11.2016 | 21:05 Uhr