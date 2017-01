Stand: 01.01.2017 15:42 Uhr

500 Jahre Reformation: Das bringt das Lutherjahr

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) feiert in diesem Jahr den 500. Jahrestag der Reformation. Am Neujahrstag um 15.17 Uhr läuteten an neun Oldenburger Kirchen die Glocken - buchstäblich, um das sogenannte Lutherjahr einzuläuten. Der Termin ist eine Anspielung auf 1517, das Jahr, in dem Martin Luther die Reformation angestoßen hat.

Veranstaltungen rund um Reformation und Luther

Nach dem Glockenläuten folgen besondere Gottesdienste, zum Beispiel mit Lutherbier und Schmalzbrot, so der Oldenburger Pastor Ralph Hennings. Offiziell begann das Reformations-Festjahr bereits am 31. Oktober 2016. Zu Beginn des Jubiläumsjahres 2017 wird in Hannover das Pop-Oratorium "Luther" am 14. und 15. Januar aufgeführt: Bis zu 3.000 Sänger wirken daran mit. Im emsländischen Emsbüren werden am 3. Februar Kirchenlieder Martin Luthers von dem Duo Acoustic Colours neu interpretiert und vorgetragen.

Um die Wunden und Verletzungen, die sich Protestanten und Katholiken zugefügt haben, geht es in einem Gottesdienst am 11. März in Hildesheim. Spitzenvertreter von EKD und deutscher Bischofskonferenz erinnern an die Geschichte und schauen gemeinsam nach vorn. Und noch bis zum 31. Oktober stellt die St. Petri-Kirche in Bad Bodenteich (Landkreis Uelzen) Poster der Ausstellung "Here I stand" aus, mit denen die Geschichte und Bedeutung der Reformation gezeigt wird. Die Ausstellung läuft fast zeitgleich auch in New York und Atlanta in den USA.

Reformationstag 2017: Bundesweiter Feiertag

Als ein Höhepunkt des Jubiläumsjahres gilt der Deutsche Evangelische Kirchentag Ende Mai in Berlin und der Lutherstadt Wittenberg. Bis zu 200.000 Teilnehmer werden erwartet. Am 20. Mai eröffnet in Wittenberg außerdem die Schau "Tore der Freiheit", die die Veranstalter selbstbewusst als "Weltausstellung der Reformation" bezeichnen. Einzelne Themenfelder wie Jugend, Spiritualität, Globalisierung und Gerechtigkeit sollen zeigen, welche religiösen und politischen Impulse von der Reformation ausgingen. Im April und Mai werden zudem große staatlich geförderte Sonderausstellungen in Berlin, Eisenach und Wittenberg eröffnet. Abgeschlossen wird das Festjahr am Reformationstag, dem 31. Oktober, mit einem großen Festgottesdienst in Wittenberg. In diesem Jahr ist der Reformationstag einmalig ein bundesweiter Feiertag.

