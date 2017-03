Stand: 29.03.2017 11:27 Uhr

Wenn "4.000 Tage" Erinnerungen fehlen von Peter Helling

Auf die Erinnerung ist nicht immer Verlass: Mal verzerrt sie die Vergangenheit, verklärt alles in rosa Licht - oder ist urplötzlich spurlos verschwunden. Was aber, wenn gleich ganze elf Jahre Erinnerung fehlen? Und damit all die Menschen, die man in dieser Zeit kennengelernt hat? Peter Quilters Stück "4.000 Tage" geht diesen Fragen nach und wurde jetzt von Ulrich Waller mit Starbesetzung am St. Pauli Theater inszeniert.

Ein neues Leben und neue Chancen - für alle

Schon herzerwärmend, diese Mutter-Sohn-Schwiegersohn-Geschichte: Michael, gespielt von Boris Aljinovic, hat nach einem plötzlichen Koma 4.000 Tage seines Lebens vergessen und damit die ganze Geschichte seiner Beziehung mit Paul. Gustav Peter Wöhler gibt hier den spießigen Lover:

"Sie haben Ihre Zeit mit Michael und ich habe meine - ich will Sie hier nicht mehr sehen!" Zitat aus dem Bühnenstück

Gemeint ist Schwiegermama Carol: Judy Winter als mondänes Muttermonster, die im Krankenzimmer ihres Sohnes eine Kippe nach der nächsten qualmt. Sie will endlich den biederen Paul weg ekeln und ihren Sohn für sich allein haben.

Die Erinnerung kommt zurück - warum nur?

Doch Michael kämpft sich in seine Erinnerung zurück, nicht nur Paul bekommt eine neue Chance, sondern auch ein lang verschüttetes Talent, das Malen. Die stärkste Szene ist dann auch direkt nach der Pause, wenn Michael hinter einer mannshohen Folie steht und eine Farborgie veranstaltet. Plötzlich wird das nüchterne Krankenzimmer zum chaotischen Atelier - und dann ist sie wieder da, die Erinnerung:

"Ich bin mir absolut nicht mehr sicher, wie verlässlich Erinnerung ist, ich hab geglaubt, wir würden eine großartige Beziehung führen, aber ich kann meine Hand dafür nicht ins Feuer legen, dass auch wirklich alles so gut war." Bühnenzitat

Küchenpsychologie und laue Pointen

Altmeister Wilfried Minks hat die karge Bühne entworfen, Ulrich Waller das Stück inszeniert. Die drei Schauspieler brauchen einige Zeit zum Warmwerden, erst im stärkeren zweiten Teil ahnt man, wie hart so ein plötzlicher Gedächtnisverlust ist - für alle Beteiligten.

Am Ende war der Applaus kräftig, aber nicht überbordend. Dafür ist das Stück von Peter Quilter doch zu schmalbrüstig, die Pointen sind lau. Immerhin, beim Kuss zwischen den beiden wieder erglühten Liebhabern Michael und Paul gibt es Szenenapplaus. Ansonsten: ein Stück voller langatmiger Küchenpsychologie.

