Stand: 09.03.2017 15:07 Uhr

Kabarett live: Intensiv-Station in Celle

Die Intensiv-Station ist seit längerer Zeit mal wieder zu Gast in Celle: Am Sonntag, 28. Mai, dürfen sich Kabarettfreunde ab 19 Uhr in der CD-Kaserne auf den augenzwinkernden Monatsrückblick freuen. NDR Info sendet die Höhepunkte der Show am Montag, 29. Mai um 21.05 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf online unter www.cd-kaserne.de sowie bei www.adticket.de oder unter www.reservix.de und bei allen Adticket- und Reservix-Vorverkaufsstellen sowie evtl. Restkarten an der Abendkasse in der CD-Kaserne in Celle.

Das "Duo Infernale"

Moderator Axel Naumer begrüßt in Celle das "Duo Infernale" der deutschen Kabarettszene: Zu Gast sind Onkel Fisch mit ihrem aktuellen Programm und einigen noch aktuelleren Songs. Charmant enttarnen sie die Tricks und Machenschaften der Lobbygesellschaft, gerne auch musikalisch, wobei sie keine Scheu vor Gassenhauern zeigen. Auf der Bühne wird auch wieder Deutschlands "Kabinett der Herzen" stehen: Angie Merkel und die Uschi vom Dienst sind Rollen der Parodistin Antonia von Romatowski. Sie schlüpft nun auch in die Rollen der Sahra Wagenknecht und Frauke Petry. Und natürlich ist auch Stephan Fritzsche wieder als Oberpfleger Fritzschensen dabei: Er behandelt die akuten Notfälle und präsentiert die besten O-Töne des Monats in der Tönenden Wochenschau.

Live-Hörspiel mit Nebenrollen für das Publikum

Ganz nach dem Geschmack der Fans der Radio-Intensiv-Station wird das Live-Hörspiel sein. "Harry Stahl"-Darsteller Jean-Michel Räber hat es extra für die Show geschrieben. Es wird live inszeniert und auf der Bühne von Geräuschemacherin Nina Wurman begleitet. Mit viel Ironie und Charme führt Moderator Axel Naumer durch die Sendung, in der natürlich auch das "große" Intensiv-Station Show-Orchester wieder für den musikalischen Rahmen des Abends sorgen wird.

Weitere Informationen Intensiv-Station - Das NDR Info Satiremagazin Die Intensiv-Station ist das Satiremagazin des NDR - prall gefüllt mit Kabarett, witzigen Talkgästen und Sprüchen rund um die aktuellen politischen Ereignisse. mehr

Kabarett live: Intensiv-Station in Celle Am 28. Mai kommt die NDR Info Intensiv-Station nach Celle, unter anderem mit Onkel Fisch - dem "Duo Infernale" der deutschen Kabarettszene - und Parodistin Antonia von Romatowski. Kartenverkauf: Karten gibt es im VVK online unter www.cd-kaserne.de sowie online bei Adticket und Reservix. Restkarten sind an der Abendkasse in der CD-Kaserne in Celle erhältlich. Hinweis: NDR Info sendet die Höhepunkte der Show am Montag, 29. Mai um 21.05 Uhr.

#ndrinfointensiv In meinen Kalender eintragen

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 29.05.2017 | 21:05 Uhr