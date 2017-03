Stand: 20.02.2017 15:13 Uhr

Feridun Zaimoglu liest im Literaturhaus Hamburg

Für seine Protagonisten entwickelt Feridun Zaimoglu immer eine ganz eigene Sprache und einen ganz eigenen Klang - so auch für sein aktuelles Werk "Evangelio". Darin blickt er auf das Jahr 1521 zurück, in dem Luther auf der Wartburg in Schutzhaft war und die Bibel übersetzte: Als Verspotteter unter Christen und Heiden, besessen von inneren Dämonen und teuflischen Zwängen, verbringt er seine Tage mit Landsknecht Burkhard. Dieser schreibt Martin Luthers Geschichte auf. Mit gnadenlos ehrlicher "Prollsprache", wie Zaimoglu sie nennt, und doch seltsam melodisch berichtet er von einem gottesfürchtigen Reformator am Rande des Wahnsinns, der in nur zehn Wochen das Neue Testament ins Deutsche übersetzt. Als dieser sich auch noch heimlich von der Burg nach Wittenberg begibt, bleibt dem streng katholischen Burkhard nichts anderes übrig, als seinem Schützling mitten in die Höhle des Löwen zu folgen.

Ungeplant passend zum Reformations-Jubiläum

"Evangelio" lässt die unglaubliche Wucht aufscheinen, mit der Luther der deutschen Sprache einen Weg zur Literatursprache ebnete. So wie Luther die Bibel dem einfachen Volk zugänglich machte, versteht es Zaimoglu nun, die Lieben und Leiden Luthers in die Belletristik zu übersetzen - ungemein ehrlich, als hätte er es selbst erlebt und ungewollt passend zum 500-jährigen Jubiläum der Reformation. Am 14. März liest Feridun Zaimoglu im Literaturhaus Hamburg aus seinem neuen Roman "Evangelio".

Über den Autor

Feridun Zaimoglu wurde 1964 im anatolischen Bolu geboren. Seit 46 Jahren lebt er in Deutschland. Er studierte Kunst und Humanmedizin in Kiel, wo er als Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist arbeitet. Er schreibt für diverse Tageszeitungen Literaturkritiken und Essays, gastierte als Stadtschreiber in Rom und Mainz, ist Theaterdichter und Weglyriker, ein (Wort-)Verfechter der Ausgegrenzten. Feridun Zaimoglu ist einer der wichtigsten deutschsprachigen Erzähler, vielfach ausgezeichnet und bewanderter Wittenberg-Reisender.

