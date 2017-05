Wie Wittenberg das Lutherjahr begeht

NDR Info - Zwischen Hamburg und Haiti - 14.05.2017 09:30 Uhr Autor/in: NDR Info

In Wittenberg hat Luther 1517 seine 95 Thesen an die Kirchenpforte genagelt. Die Stadt feiert das 500. Jubiläum nun mit allem, was dazu gehört - inklusive Wurst und Socken.