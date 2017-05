Jahr für Jahr erleiden in Deutschland rund 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Die meisten von ihnen sind über 60 Jahre alt. Wenn der gefürchtete Moment eintritt, ist Schnelligkeit oberstes Gebot. Denn der rasche Einsatz medizinischer Hilfe hilft, die Folgen wie Lähmungen oder Sprachstörungen zu begrenzen oder gar zu vermeiden.

Der Tag des Schlaganfalls am 10. Mai soll für ein besseres Verständnis der Krankheit sorgen. Wie lässt sich ein Schlaganfall erkennen? Was ist wichtig in den Stunden danach? Können sich Gehirnzellen regenerieren? Wie sehen die Möglichkeiten einer Rehabilitation aus? Was kann der Patient selbst tun, um die Folgen zu überwinden oder einem Schlaganfall vorzubeugen?

Diskutieren Sie mit, sagen Sie Ihre Meinung! An den Redezeit-Sendetagen können Sie ab 20.30 Uhr unter der kostenfreien Telefonnummer (0 8000) 44 17 77 anrufen und Ihre Fragen stellen. Für Anrufer aus dem Ausland lautet die kostenpflichtige Rufnummer +49 40 44 17 77. Oder Sie schreiben eine Mail mit dem unten anhängenden Formular.



Die Sendung können Sie hier im NDR Info Livestream verfolgen.

Stellen Sie Ihre Fragen!

"Schlaganfall erkennen und behandeln. Was ist wichtig für die Gesundung?" ist heute Abend das Thema der NDR Info Redezeit in Kooperation mit der NDR Info Radio-Visite und der NDR Fernsehsendung Visite.

Die Redezeit können Sie auf dieser Seite ab 21.05 Uhr als Video-Livestream verfolgen, parallel wird sie als Hörfunksendung auf NDR Info ausgestrahlt.

Redezeit-Moderator Andreas Sperling begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. Joachim Röther

Chefarzt Kopf- und Neurozentrum, Neurologische Abteilung mit überregionaler Stroke Unit, Neurophysiologie und Neurologischer Intensivmedizin, Asklepios Klinik Hamburg-Altona

Karen Jacob

Leiterin der Abteilung Ergotherapie in der Waldklinik Jesteburg, Zentrum für Rehabilitation, Landesvorsitzende Deutscher Verband der Egotherapeuten Hamburg