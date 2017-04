Wenn es um die Verwertung von Nahrung geht, ist der Darm unser wichtigstes Organ. Bei einem erwachsenen Menschen ist er circa sieben Meter lang - eine Strecke, auf der es zu mancher Störung kommen kann.

Welches sind die häufigsten Krankheiten? Was macht eine gute, was eine schlechte Verdauung aus? Was hilft bei Verstopfung oder Durchfall? Wann kann man sich selbst mit Hausmitteln helfen, wann ist ein Besuch beim Arzt angesagt? Sollte man den Darm regelmäßig kontrollieren lassen? Wie wichtig sind Ernährung und Sport?

Die Sendung können Sie hier im NDR Info Livestream verfolgen.

"Alles gut verdaut? Wie der Darm gesund bleibt" ist am Dienstag (11.04.2017) das Thema der NDR Info Redezeit in Kooperation mit der NDR Info Radio-Visite und der NDR Fernsehsendung Visite.

Die Redezeit können Sie auf dieser Seite ab 21.05 Uhr als Video-Livestream verfolgen, parallel wird sie als Hörfunksendung auf NDR Info ausgestrahlt.

Redezeit-Moderator Andreas Sperling begrüßt als Gäste:

Prof. Dr. med Torsten Kucharzig

Gastroenterologe am Städtischen Klinikum Lüneburg

Dr. med. Anne Fleck

Fachärztin für Innere Medizin und Rheumatologie, Ernährungsmedizin und Präventivmedizin