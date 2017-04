Stand: 24.04.2017 14:28 Uhr

Sophia Kennedy ist von Baltimore nach Hamburg gezogen, um Film zu studieren. Gelandet ist sie hier aber bei der Musik. Schon vor Jahren hat es so ausgesehen, als wenn da etwas passiert: 2013 veröffentlichte Kennedy einen Song mit Carsten Meyer, der wahrscheinlich besser als Erobique bekannt ist. Doch nach dem souligen "Angel Lagoon" kam lange nichts von Sophia Kennedy. Bis jetzt.

Ihr selbstbetiteltes Debüt "Sophia Kennedy" erscheint auf DJ Kozes Label Pampa Records. Und das ist sonderbar, denn bei Pampa gibt's normalerweise erlesenes Electro-Geklöppel. Es ist in den Worten des Labels "die erste Songwriting-Platte", die dort rauskommt. Wenn Pampa schon von der Labellinie ausschlägt, dann aus gutem Grund.

Mal dies, mal das

Sophia Kennedy unterscheidet sich von all den Nasen, die in Deutschland sonst so Popmusik machen. Sie lässt sich schwer auf etwas festnageln, ist manchmal nah dran an den großen amerikanischen R'n'B-Diven und dann auf einmal wieder inmitten wabernder Kunstmusik - rhythmisch, repetitiv und mit teils sonderbaren Texten überpinselt:

"But I'm the rubber band, I'm the piece of gum, that you're chewing on."

"Ich arbeite hier an meinem Meisterwerk"

All das hat sie auf gut Glück aufgenommen, noch ohne Pampa oder irgendein anderes Label im Hintergrund. Riskant. Dem "Musikexpress" gegenüber hat sie ihre Strategie so zusammengefasst: "Ich arbeite hier an meinem Meisterwerk, und wenn's keiner will, schmeiße ich mich halt in die Elbe."

Das war glücklicherweise nicht nötig. Ihr Debüt ist endlich da. Der Hamburger Altmeister Mense Reents hat das Album gemeinsam mit Sophia Kennedy produziert. Herausgekommen ist experimenteller Pop: reich an musikalischen Zitaten und doch ein Album des Jahres 2017. Anders, selten, erfrischend.

