"Afrikas Amazonen" wollen nicht nett sein Republique Amazone von Les Amazones d'Afrique Vorgestellt von Ralf Dorschel, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

Willkommen in der Republik der Amazonen! Gegründet wurde sie 2015 in Marseille: Zwölf prominente Frauen aus Afrika zogen in die Schlacht gegen die Macho-Kultur, gegen sexuelle Gewalt, Genitalverstümmelung, weitreichende Diskriminierung und totale Ignoranz. Amazonen halt, die nicht mehr still sein wollen. Lieber kämpfen.

Heute gehören zu "Afrikas Amazonen" Global-Pop-Weltstar Angelique Kidjo, Mariam Doumbia vom Duo Amadou & Mariam, Nigerias junge Stimme Nneka und zwei Altmeisterinnen aus Mali: Kandia Kouyaté und Mouneissa Tandina.

Alle eint die Wut. Und sie packen zu: "I Play the Kora" war der erste Song des Kollektivs. Klingt harmlos, ist aber revolutionär: Denn die Kora ist das Instrument der Griots - jener Barden, die südlich der Sahara Traditionen und Geschichten weitertragen - und die immer Männer sind, seit Jahrhunderten.

"Die ganze Welt soll uns zuhören"

Musikalisch ist das Spektrum des Amazonen-Debüts so weit wie die Vorlieben der Künstlerinnen: Wüstenblues, Elektronik, Afrobeats und Dub, als halbwegs ordnende Hand im Studio war Liam Farrell dabei. Der Ire ist seit den 1990er-Jahren in Afrika unterwegs, hat schon Tony Allen und Staff Benda Belili betreut und tourt mit seinem eigenen hochgelobten Projekt Mbongwana Star.

Doch in der "Republique Amazone" ist er nur ein Gast, denn die Zügel halten die Frauen in der Hand. Mariam Doumbia sagt: "Die ganze Welt soll uns zuhören. Wir haben es satt, Frauen unter Gewalt leiden zu sehen. In den Familien, in den Kriegsgebieten. Wir wollen, dass diese Praktiken aufhören. Wir haben uns zusammengetan, um Frauen weiterzuhelfen."

In diesem Sommer wollen die Amazones d'Afrique auf Tournee gehen - und Geld sammeln, wie sie das immer tun: Geld für das Panzi Hospital in der Demokratischen Republik Kongo, wo Zehntausenden weiblicher Opfer sexueller Gewalt geholfen wird. Eine feministische Supergroup, die alles sein will. Nur nicht nett.

Republique Amazone Genre: Rock Pop Label: Real World Records Veröffentlichungsdatum: 10. März 2017

