Die prähistorischen Rhythmen von My Baby Prehistoric Rhythm von My Baby Vorgestellt von Ralf Dorschel, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

Na gut, ein bisschen seltsam wirken My Baby schon auf den ersten Blick. Ein wenig wie reitende Dothraki beim abendlichen Chill-out. Und richtig: Auch musikalisch ist das niederländisch-neuseeländische Trio ziemlich durchgeknallt. Frische Beweise dafür gibt's auf ihrem dritten Album "Prehistoric Rhythm".

Beats für den Trance-Zustand

Folgende Titel aus dem Album werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Montag: "Sunflower Sutra"

Dienstag: "Ancient Tribe"

Mittwoch: "Same Wave"

Donnerstag: "Luminate"

Freitag: "Love Dance"

(Änderungen vorbehalten)

Cato van Dijk, Josst "Sheik" van Dijk und Daniel Johnston - zusammen sind sie My Baby - haben ihre Musik selbst einmal als "Delta Trans Louisiana Dub Indie Funk" beschrieben. Was im Großen und Ganzen hinkommt: My Baby spielen einen abenteuerlichen Mix aus Psychedelia, TripHop, Dub, Americana und Bluesrock - "Loves Voodoo" hieß das Debüt, "Shamanaid" der Nachfolger und jetzt sind es prähistorische Rhythmen.

My Baby sagen: "Sich wiederholende Beats und Melodien führen zu einem tranceartigen Zustand. Genau das wollen wir mit unserer Musik erreichen." Live sind da nur Slide-Gitarre, Trommeln und Cato van Dijks Stimme, im Studio kamen jede Menge magische Beats und Sounds dazu. Songs im Rausch - keine Ahnung, ob My Baby der Gesundheit zuträglich sind. Aber sie sind ganz sicher bewusstseinserweiternd.

My Baby auf Tour

15.04.2017 - Hamburg, Prinzenbar

16.04.2017 - Berlin, Privatclub

17.04.2017 - Köln, YUCA

18.04.2017 - München, Kranhalle



Prehistoric Rhythm Genre: Psychedelic/Indie Label: Glitterhouse (Indigo) Veröffentlichungsdatum: 17. März 2017

