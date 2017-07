Stand: 16.07.2017 22:20 Uhr

Waxahatchee mit griffigem Indie-Rock-Sound Out In The Storm von Waxahatchee Vorgestellt von Ruben Jonas Schnell, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

"Out In The Storm" ist das vierte Album, das die Amerikanerin Katie Crutchfield unter dem Namen Waxahatchee veröffentlicht. Benannt hat sie ihr Projekt nach dem Waxahatchee Creek in Alabama, in dessen Nähe sie aufgewuchs.

Vor ihrer Zeit als Waxahatchee machte Katie Crutchfield zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Allison Musik. Ihre erste gemeinsame Band gründeten die beiden mit 14. Heute sind sie Ende 20 und Allison ist auch am neuen Waxahatchee-Album beteiligt. Sie spielt Keyboards und Percussions. Bass spielt Katherine Simonetti, Ashley Arnwine sitzt am Schlagzeug und Katie Harkin spielt die zweite Gitarre.

Im Mittelpunkt stehen Stimme und Gesang von Katie Crutchfield, die im September mit ihrer Band nach Deutschland kommt. Waxahatchee treten unter anderem am 23. September beim Reeperbahn Festival in Hamburg auf.

Album der Woche gewinnen Der NDR Info Nachtclub verlost in dieser Woche fünf CD-Exemplare des Albums der Woche. Füllen Sie für die Teilnahme an der Verlosung einfach das unten anhängende Formular aus. Viel Glück!

Leise und laut, sanft und brutal

Folgende Titel aus dem Album der Woche werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Montag: "Brass Beam"

Dienstag: "Never Been Wrong"

Mittwoch: "8 Ball"

Donnerstag: "Silver"

Freitag: "Fade"

(Änderungen vorbehalten)

Die zehn Songs auf dem neuen Album wurden zusammen mit Produzenten John Agnello aufgenommen - in Philadelphia, wo Katie Crutchfield seit ein paar Jahren lebt. Angeregt von Agnello wurden die Stücke zunächst live eingespielt. Ergebnis ist ein griffiges Indie-Rock Album, weniger zart und zurückhaltend als die früheren Platten von Waxahatchee, auf denen Katie Crutchfield ihren Gesang oft nur selbst an der elektrischen Gitarre begleitete.

Die Texte auf "Out in the Storm" handeln vom Ende einer Beziehung, das Katie Crutchfield sehr offen aufarbeitet. Besonders reizvoll ist das Nebeneinander von leisen und lauten, sanften und brutalen Passagen, die die Punk-Wurzeln von Crutchfield und ihrer Band gelegentlich spürbar machen.

Out In The Storm Label: Merge/Cargo Veröffentlichungsdatum: 14. Juli 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 17.07.2016 | 23:05 Uhr