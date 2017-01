Stand: 19.01.2017 12:02 Uhr

Cunninghams unaufgeregter Alleingang Lines von Charlie Cunningham Vorgestellt von Ralf Dorschel, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

Ein paar karge und erodierte Berghänge auf dem Cover, und die Musik ist auch nicht viel opulenter: Charlie Cunningham hat's gerne zurückhaltend. Der junge britische Songwriter schreibt sehr ruhige, sehr persönliche Songs und spielt sie dann im Alleingang ein. Starke Stimme, virtuose Gitarre und dazu ebenso gekonnt wie dezent elektronische Tupfer und ein Cello in den Kulissen: Nichts an "Lines" ist aufgeregt.

Album der Woche gewinnen Der NDR Info Nachtclub verlost in dieser Woche fünf Exemplare des Albums der Woche auf CD. Füllen Sie für die Teilnahme einfach das unten anhängende Formular aus. Viel Glück!

Ein Gitarrenstil mit besonderer Note

Folgende Titel aus dem Album werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Montag: "Born"

Dienstag: "Lights Off"

Mittwoch: "Breather"

Donnerstag: "I Can Be"

Freitag: "An Opening"

(Änderungen vorbehalten)

Cunningham hat seinen erstaunlichen Gitarrenstil bei einem Studium in der Flamenco-Hochburg Sevilla verfeinert, lebt heute wieder in London und hat bisher drei EPs veröffentlicht, die es allesamt auf viele Geheimtipp-Listen schafften. Das hat dem Musiker gerade auch in Deutschland eine erstaunliche Fangemeinde beschert.

Auf Tour war er bei uns bereits als Support der Mighty Oaks, bei verschiedenen Club-Dates und beim Reeperbahn Festival in Hamburg. Jetzt gibt's das Album-Debüt und im März und April jede Menge Konzerte in Deutschland, oft in Kirchen oder klassischen Konzert-Sälen. In Norddeutschland ist er einmal zu Gast: Am 26. März spielt er in Hamburg im Kulturzentrum Kampnagel. Die hinreißenden Melodien zu "Lights Off" oder "Born" werden ziemlich sicher bald die Spatzen von den Dächern pfeifen. Ganz zurückhaltend, versteht sich.

Ihre Daten Name: * Vorname: * E-Mail: * Anschrift: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutzbestimmungen Ich bin damit einverstanden, dass der NDR die enthaltenen Daten auf gesicherten Servern in Deutschland speichert. Der NDR wird die Daten vertraulich behandeln und nicht für Werbezwecke nutzen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. * *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Lines Label: Dumont Dumont Veröffentlichungsdatum: 27. Januar 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 23.01.2017 | 22:05 Uhr