Stand: 16.01.2017 18:16 Uhr

Das gebrochene Herz der Courtney Marie Andrews Honest Life von Courtney Marie Andrews Vorgestellt von Matias Boem, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

Die 26 Jahre alte Courtney Marie Andrews ist in Phoenix/Arizona geboren und lebt zurzeit in Seattle im US-Bundesstaat Washington. Aber eigentlich ist sie seit Teenager-Tagen "on the road", um ihre Musik live aufzuführen. Und dabei klingt Andrews wie die frühe Joni Mitchell.

Seit zehn Jahren schreibt und veröffentlicht sie stille, reflektierte, gleichermaßen unaufgeregt wie sorgfältig arrangierte Songs und war bereits als Sängerin und Gitarristin für Acts wie Jimmy Eat World und Damian Jurado tätig.

Folgende Titel aus dem Album werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Montag: "Rookie Dreaming"

Dienstag: "Not The End"

Mittwoch: "Irene"

Donnerstag: "How Quickly Your Heart Mends"

Freitag: "Let The Good One Go"

(Änderungen vorbehalten)

Zeitlose Qualität und ganz viel Herzschmerz

Egal, ob sie sich selbst auf der akustischen Gitarre begleitet oder mit ihrer handverlesenen Studio-Band spielt, ihr musikalischer und vor allem ihr stimmlicher Auftritt spiegeln die emotionale Bandbreite und Tiefe der Folk- und Country-Rock-Szene der frühen 1970er-Jahre wider. Dabei klingt sie keinesfalls altbacken, sondern verkörpert mit beruhigender Gewissheit zeitlose Qualität.

In Amerika erschien "Honest Life" schon im vergangenen August, in Europa ist es am Freitag (20.01.2017) so weit. Es ist Courtney Marie Andrews sechstes Album, geschrieben während sie zum ersten Mal wirklich an gebrochenem Herzen litt. "Die Songs reflektieren mein Leben als Frau, die 'on the road' aufwächst. Es ist ein amerikanischer Film, ein Epos, in dem ich durch Herzschmerz lernen muss, dass mein Leben nicht ganz das ist, wonach ich gesucht habe, gleichzeitig aber akzeptiere, dass dieses Leben erst durch das Unerwartete großartig wird."

Honest Life Label: Loose Music (rough trade) Veröffentlichungsdatum: 20. Januar 2017

