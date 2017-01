Stand: 09.01.2017 15:31 Uhr

Mit Klez.e auf musikalischer Zeitreise Desintegration von Klez.e Vorgestellt von Ruben Jonas Schnell, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

Vor sieben Jahren erschien mit "Vom Feuer der Gaben" das bisher letzte Album der Berliner Band Klez.e. Seitdem hat Sänger und Gitarrist Tobias Siebert andere Künstler produziert und war bis 2012 auch Gitarrist der Gruppe Delbo. Außerdem arbeitet er solo mit seinem Projekt "And the Golden Choir".

Mit "Desintegration" unternimmt Siebert zusammen mit seiner Band Klez.e eine Reise zurück in das Jahr 1989, als in Deutschland die Mauer fiel und Ost und West zusammenwachsen sollten. Die Songs erinnern an britische New-Wave- und Post-Punk-Bands der 80er-Jahre. Joy Division, Talk Talk oder The Cure bildeten den Soundtrack für Siebert, als er in der DDR aufwuchs, die sich damals in Auflösung befand. Auf das Cure-Album "Disintegration" von 1989 bezieht sich der Titel der neuen Platte von Klez.e ganz konkret.

Deutsch-deutsche Geschichte steht im Fokus

Folgende Titel aus dem Album werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Montag: "Mauern" & "Lobbyist"

Dienstag: "(Flammen)"

Mittwoch: "Nachtfahrt"

Donnerstag: "Schwarz"

Freitag: "Requiem" & "Drohnen"

(Änderungen vorbehalten)

Bass, Schlagzeug, Gitarren und düstere Keyboards mit viel Pathos stehen neben der hellen Stimme von Tobias Siebert, der seine Texte auf Deutsch singt. In den acht Songs beschäftigt sich der heute 40-Jährige mit der deutsch-deutschen Geschichte. Im ersten Song "Mauern" geht es um Aufstand und Erwachen. Darum, wie man sich als junger Mensch im Osten wünschte, in den Westen reisen zu können, um kurze Zeit später festzustellen, dass sich nicht alle Erwartungen erfüllten, die man an ein Leben im Westen geknüpft hatte. Siebert singt von Berührungsängsten zwischen Ost und West und über die Schwierigkeit, sich gegenseitig anzunähern.

Im Jahr 2000 war Siebert Mitbegründer des Labels Loob Musik, auf dem unter anderem seine Bands Delbo und Klez.e veröffentlichten. Seitdem arbeitete er als Produzent unter anderem für Phillip Boa und Enno Bunger oder für die Bands Herrenmagazin, Kettcar und Slut. Das neue Klez.e-Album erscheint beim Berliner Label Staatsakt.

Desintegration Label: Staatsakt Veröffentlichungsdatum: 13. Dezember 2016

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 09.01.2017 | 22:05 Uhr