Black Angels' Protestsongs sind unüberhörbar Death Song von The Black Angels Vorgestellt von Ruben Jonas Schnell, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

"The Black Angel's Death Song" ist 50 Jahre alt - ein Stück auf dem Debüt-Album von The Velvet Underground and Nico, produziert von Andy Warhol, der auch das berühmte Bananencover gestaltete. Mit seinem Bandnamen "The Black Angels" bezieht sich das Quintett aus Austin auf das alte Stück von Velvet Underground - und der Titel des fünften Studio-Albums macht den Bezug noch deutlicher.

Doch während John Cale im "Death Song" der Velvet Underground drei Minuten lang auf seiner Geige vor sich hin kratzte, dröhnen bei den Black Angels elektrische Gitarren. Die Gruppe macht dröhnend-schwere psychedelische Rockmusik - ganz so, als würden die Sixties noch andauern.

"Angst vor der Zukunft war schon immer Teil unserer Musik"

Die elf neuen Songs wurden im vergangenen Jahr während des US-Wahlkampfs aufgenommen. Sie beschwören das Ende der amerikanischen Gesellschaft. Im Stück "Currency" geht es zum Beispiel um eine Welt, die sich dem Kapitalismus vollständig unterwirft.

"Wenn Du schon etwas singst, kann es ruhig etwas Wichtiges sein", sagt Black-Angels-Sänger und -Bassist Alex Maas, der mit seiner Gruppe eine moderne Form des Protestsongs entwirft. "Die Angst vor der Zukunft war schon immer Teil unserer Musik. Wenn man in Texas aufwächst, im sogenannten Bible Belt, hat man schon als Kind an jedem Sonntag in der Kirche das Gefühl, dass die Welt an einem seidenen Faden hängt."

Psychedelischer Rock der 60er-Jahre klingt auch in der Gegenwart

Seit 2004 übertragen The Black Angels den psychedelischen Rock der 60er-Jahre in die Gegenwart. Vor einiger Zeit fungierten die fünf Musiker als Begleitband für Roky Erickson, dessen Gruppe The 13th Floor Elevators ähnlich prägend für die psychedelischen Sixties war wie The Velvet Underground.

Auf The Velvet Underground beziehen sich die Black Angels übrigens nicht nur mit ihrem Bandnamen und dem Titel des neuen Albums: In ihrem Band-Logo ist ein schwarz-weißes Foto-Negativ mit einem Porträt von Nico zu sehen.

The Black Angels auf Tour

Im Herbst sind The Black Angels für zwei Termine in Deutschland: am 30. September im Luxor in Köln und am 1. Oktober im Columbia Theater, Berlin.

Death Song Genre: Independent / Pop International Label: Partisan Records Veröffentlichungsdatum: 21. April 2017

