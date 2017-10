Stand: 20.10.2017 14:07 Uhr

Wuchtiges Comeback von Gisbert zu Knyphausen Das Licht dieser Welt von Gisbert zu Knyphausen Vorgestellt von Ralf Dorschel, NDR Info Nachtclub & Nightlounge

"Kaum ist die Nabelschnur ab, schon steh'n wir alle auf dem Schlauch" - man kann das Elend dieser Welt kaum treffender beschreiben. Doch gemach: Gisbert zu Knyphausen sieht durchaus auch noch Licht in der Welt. Und singt drüber - in einem Dutzend Lieder, die sich nun wirklich Zeit gelassen haben: Fünf Jahre ist es her, dass sich der Berliner Barde zum letzten Mal so richtig zu Wort meldete.

Album der Woche gewinnen Der NDR Info Nachtclub verlost in dieser Woche bis Freitag jeden Tag ein Exemplar des Albums der Woche. Füllen Sie für die Teilnahme an der Verlosung einfach das unten anhängende Formular aus. Viel Glück!

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des NDR und deren Angehörige sind nicht gewinnberechtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Mit Pauken und Trompeten

Folgende Titel aus dem Album der Woche werden in dieser Woche im Nachtclub Magazin (23.05 Uhr, NDR Info) gespielt:

Montag: "Niemand"

Dienstag: "Das Licht dieser Welt" & "Dich zu lieben ist einfach"

Mittwoch: "Keine Zeit zu verlieren"

Donnerstag: "Etwas Besseres als den Tod finden wir überall" & "Unter dem hellblauen Himmel"

Freitag: "Cigarettes & Citylights"

(Änderungen vorbehalten)

Jetzt ist er zurück, mit neuer Band und mit subtilen Arrangements: Die Musik nimmt nun in den Songs mehr Raum ein - mit Pauken und Trompeten. Was eben auch an Jean-Michel Tourette (Wir sind Helden) liegt, der "Das Licht dieser Welt" in Szene gesetzt hat.

Doch die Kraft der Texte ist geblieben, sie haben nur eine farbenprächtigere Kulisse bekommen - und eine weitere Sprache. Ein paar Sachen singt Gisbert zu Knyphausen auch auf Englisch. Die Karten für die Konzerte Ende Oktober sind alle längst vergriffen: Gisbert zu Knyphausen meldet sich mit erstaunlich großer Wucht zurück.

Ihre Daten Name: * Vorname: * E-Mail: * Anschrift: * Spamschutz Bitte die Zeichenfolge eingeben: Datenschutzbestimmungen Ich bin damit einverstanden, dass der NDR die enthaltenen Daten auf gesicherten Servern in Deutschland speichert. Der NDR wird die Daten vertraulich behandeln und nicht für Werbezwecke nutzen. Die Daten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer es wird ausdrücklich darauf hingewiesen. * *- Pflichtfelder. Diese Felder müssen ausgefüllt werden. Abschicken!

Das Licht dieser Welt Genre: Pop/Rock Label: Pias Germany (Rough Trade) Veröffentlichungsdatum: 27. Oktober 2017

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Nachtclub | 23.10.2017 | 23:05 Uhr