Stand: 10.08.2017 17:08 Uhr

Neue Umfragezahlen: Alles offen in Niedersachsen

Während der Rest der Republik das Wahlergebnis verdaut, den Parteien beim Sondieren zusieht oder interessiert oder schockiert auf die neue Opposition blickt, müssen sich die Niedersachsen schon wieder einen Kopf machen, wen sie wählen werden. Nicht in vier Jahren - in gut zwei Wochen! Und seit Donnerstagnachmittag kennen wir den neuen Niedersachsentrend der ARD - eine Befragung, die nach der Bundestagswahl gemacht wurde. Demnach würden die Niedersachsen den Landtag deutlich anders zusammensetzen, als sie am Sonntag den Bundestag gewählt haben.

Ein Kommentar von Michael Weidemann, NDR Info

Jetzt dürfte das Feuer im niedersächsischen Landtagswahlkampf noch einmal richtig angefacht werden. Union und SPD beinahe gleichauf, Grüne und FDP Kopf an Kopf - und die Linke ganz nah dran am Wiedereinzug in das Leineschloss. Wenn das keine Motivation gibt für den Kampf um die Gunst der Wählerinnen und Wähler! Die allerdings müssen bei ihrer Wahlentscheidung immer auch die komplizierte Arithmetik um mögliche Regierungsbündnisse mit ins Kalkül ziehen. Hebe ich mit meiner Stimme vielleicht eine Koalition ins Amt, die ich so nicht gewollt habe, lautet die entscheidende Frage. So offen war der Ausgang einer Landtagswahl nur selten.

Bundestagswahl hat Vorzeichen verändert

Es ist das Ergebnis der Bundestagswahl, das die Vorzeichen so gründlich verändert hat. Mit dem Ende der GroKo in Berlin wird ein Teil der enttäuschten sozialdemokratischen Stammwähler wohl wieder zur SPD zurückkehren, dafür liefert die aktuelle Umfrage deutliche Hinweise. CDU-Herausforderer Bernd Althusmann muss befürchten, dass die bundesweiten Stimmenverluste der Union den Schwung aus seiner Kampagne nehmen werden. Bislang konnte er davon ausgehen, dass ein Triumph der Bundeskanzlerin auch ein bisschen Glanz auf ihn werfen wird. Die FDP wiederum könnte vom Hype um Christian Lindner profitieren und auch in Niedersachsen so stark abschneiden, dass ohne die Liberalen keine Regierung möglich wäre. Selbst die Linke kann noch zur Königsmacherin werden, wenn sie den unerwartet großen Stimmenzuwachs bei der Bundestagswahl auf ihr Landtagswahlergebnis übertragen kann. Seit dem vergangenen Sonntag sind die Karten im Regierungspoker von Hannover völlig neu gemischt.

Besondere Verantwortung der Spitzenkandidaten

Gerade weil die künftigen Machtverhältnisse so unklar sind, kommt auf die Spitzenkandidaten der Parteien eine besondere Verantwortung zu. Das betrifft vor allem frühzeitige Festlegungen, auf welche Koalitionen man sich einzulassen bereit ist und auf welche nicht. Die bisherigen Äußerungen lassen da nichts Gutes ahnen: Die Grünen verunglimpfen Union und FDP als schwarz-gelbe Hetzer und schließen Jamaika in Niedersachsen von vornherein aus. CDU-Chef Althusmann will seinerseits nicht mit den Grünen regieren und auch die Liberalen distanzieren sich klar von der eher linksorientierten grünen Landespartei. Auch ein Bündnis mit der SPD lehnt die FDP klar ab. Die Sozialdemokraten wiederum wollen auf keinen Fall als kleiner Partner in eine Große Koalition eintreten.

Das Resultat dieser grassierenden Ausschließeritis: Geht die Wahl am 15. Oktober so aus, wie es die aktuelle Umfrage vorhersagt, bleibt keine einzige Koalitionsoption mehr übrig. Deshalb sollten Stephan Weil und Bernd Althusmann, Anja Piel und Stefan Birkner noch einmal in sich gehen und den Bürgerinnen und Bürgern realistische Machtperspektiven aufzeigen. Am besten vor der Wahl.

Weitere Informationen mit Video NiedersachsenTREND: SPD und CDU liegen Kopf an Kopf Wäre am Sonntag Landtagswahl in Niedersachsen, würden die SPD mit 34 Prozent und die CDU mit 35 Prozent fast gleichauf liegen. Das ergab eine Umfrage von Infratest dimap im Auftrag des NDR. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kommentare | 28.09.2017 | 17:08 Uhr