Stand: 20.11.2017 17:31 Uhr

Sind sich FDP und SPD ihrer Sache zu sicher?

Die Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen zur Bildung einer gemeinsamen Bundesregierung sind gescheitert. Was hat zum Aus für die "Jamaika-Pläne" geführt? Und was passiert nun?

Ein Kommentar von Anja Günther, Leiterin des NDR Hauptstadtstudios Berlin

Mit dem Scheitern der Jamaika-Sondierungen ist eine Idee geplatzt, die von Anfang an unter keinem guten Stern stand. Ein mögliches Bündnis von CDU, CSU, FDP und Grünen, von vier Parteien mit unterschiedlichen politischen Kulturen und unterschiedlichen politischen Positionen, die bei vielen Themen einfach nicht zueinander passen. Die vergangenen vier Sondierungswochen haben gezeigt, dass eine Jamaika-Koalition von allen Seiten ein entschlossenes aufeinander Zugehen und viele Kompromisse verlangt. Viel zu lange allerdings haben CDU, CSU, FDP und Grüne auf ihren Maximalforderungen beharrt, aus Sorge, die eigene Basis und die eigene Wählerklientel könnte ihnen am Ende vorwerfen, die eigenen Interessen verraten zu haben.

Zu viel gegenseitiger Argwohn

Die Kompromissangebote kamen letztlich zu spät, da war die Lage schon längst verfahren. Schade, dass Union, FDP und Grüne die Sondierungen nicht zuallererst nutzten, um gemeinsame Visionen für ein modernes Deutschland zu entwickeln, bei Bildung, Digitalisierung oder Arbeit und Soziales. Statt Gemeinsamkeiten dominierten die Gegensätze - und der gegenseitige Argwohn, vom anderen über den Tisch gezogen zu werden.

Entscheidung der FDP hat faden Beigeschmack

Nun hat die FDP hingeschmissen. Mit der Begründung, lieber nicht regieren als falsch regieren zu wollen. Das ist durchaus konsequent, weil die FDP von Anfang an gesagt hatte, sie wolle keine Jamaika-Koalition um jeden Preis. Und dennoch hat die Entscheidung der FDP einen faden Beigeschmack. Weil Parteichef Christian Lindner keine überzeugende sachliche Begründung lieferte, warum die FDP plötzlich keine Verantwortung mehr übernehmen will. Wäre wirklich nichts mehr gegangen beim Soli und in der Flüchtlingspolitik? Was hängen bleibt, ist Lindners Aussage, es habe sich zwischen Union, FDP und Grünen keine gemeinsame Vertrauensbasis entwickelt. Nur: Dieses Vertrauen zwischen den potentiellen Koalitionspartnern fehlte von Anfang an. Die FDP hätte die Reißleine also schon viel früher ziehen können. Die Notbremse jetzt wirkte kalkuliert, der schneidige Abgang Lindners inszeniert. Die Frage ist, was sich die Liberalen davon versprechen. Zunächst einmal stürzen sie mit ihrem Nein zu Jamaika die Republik in eine Zeit der politischen Instabilität.

FDP und SPD dürften nach Steinmeiers Aufruf die Ohren klingeln

Angesichts dieser schwierigen Lage hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier klare und wegweisende Worte gefunden. Und an alle Parteien appelliert, sich der Verantwortung für Deutschland zu stellen, die eigene Haltung zu überdenken und gesprächsbereit zu sein. Da dürften der Chefriege, vor allem von FDP und SPD, die Ohren geklingelt haben. Liberale und Sozialdemokraten setzen - statt auf Jamaika beziehungsweise eine Große Koalition - auf Neuwahlen. Beide sollten sich ihrer Sache allerdings nicht zu sicher sein, dass sie aus möglichen Neuwahlen auch tatsächlich als Gewinner hervorgehen.

