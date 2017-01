Stand: 05.01.2017 16:48 Uhr

Fleisch und Milch verteuern ist unsozial

Das Umweltbundesamt hat sich dafür ausgesprochen, tierische Produkte höher zu besteuern. Für Milch und Fleisch sollten künftig 19 statt der ermäßigten 7 Prozent Mehrwertsteuer gezahlt werden, so die Chefin der Behörde Maria Krautzberger. Ihre Begründung: Die Erzeugung tierischer Produkte belastet Klima und Umwelt.

Ein Kommentar von Torsten Huhn, NDR Info Hauptstadt-Korrespondent in Berlin

Es ist ein unglücklicher Vorstoß, den das Umweltbundesamt da gestartet hat. Denn eine höhere Mehrwertsteuer auf Fleisch und Milchprodukte wird nur wenige Menschen davon abhalten, diese Produkte zu kaufen. Getroffen werden nur die sozial Schwächeren, für die der Einkauf von bestimmten Lebensmitteln teurer wird - und die dann unter Umständen auf Fleisch und Milchprodukte verzichten müssen, weil sie es sich nicht leisten können.

Klimaschutz ist richtig und löblich

Natürlich ist es ein richtiger und lobenswerter Ansatz, das Klima zu schützen und die Auswüchse der Massentierhaltung zu bekämpfen. Doch eine höhere Mehrwertsteuer ist dafür das falsche Instrument. Die unterschiedlichen Sätze bei dieser Umsatzsteuer - 7 und 19 Prozent - sind entstanden, weil der Staat Güter, die die Menschen für ihr Leben unbedingt brauchen wie eben Nahrungsmittel, nicht zu hoch belasten wollte. Es war also ein sozialer Grund, der zu dem niedrigeren Satz führte.

Und diesen Grund gibt es heute immer noch. Würde für Fleisch der höhere Mehrwertsteuersatz gelten, dann würde es um mehr als zehn Prozent teurer werden. Das wäre sicherlich vielen egal, aber manche könnte es sich nicht mehr zu leisten. Man muss ganz deutlich sagen: Die Mehrwertsteuer ist nicht geeignet, das Einkaufs- und Ernährungsverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher zu lenken. Das muss auf anderem Weg erreicht werden.

Massentierhaltung unakzeptabel

Die Massentierhaltung ist nicht zu akzeptieren: Zu viele Tiere schädigen nicht nur unser Klima, sondern belasten auch die Umwelt, wie kürzlich der Nitratbericht der Bundesregierung gezeigt hat. Die Tierhaltung muss unbedingt an die Fläche gebunden werden, das heißt, man darf nur so viele Tiere halten, wie man mit den vorhandenen Flächen ernähren kann. Und zum Wohl der Tiere müssen Vorschriften für Ställe erlassen werden, die Kühen, Schweinen und Hühnern ein gewisses Maß an Bewegung ermöglichen.

Agrarminister hat nur die Interessen der Landwirte im Blick

Den Menschen das Essen von Fleisch wegen des Klimas ganz zu verbieten, das erscheint mir nicht möglich und nicht sinnvoll. Aber immer wieder darauf hinzuweisen, welche Folgen eine übermäßige Fleischproduktion hat, das sollte Pflicht sein für jeden Landwirtschafts- und Ernährungsminister. Leider hat der gegenwärtige Amtsträger Christian Schmidt von der CSU nur die Interessen der Landwirte im Blick - die Umwelt ist ihm weitgehend egal.

Aber es wächst die Zahl der Menschen, die beim Einkauf ihrer Lebensmittel auch auf mögliche Folgen für die Umwelt, die Tiere und das Klima achten. Dieses Bewusstsein muss weiter entwickelt werden. Eine höhere Mehrwertsteuer für Fleisch und Milchprodukte kann dabei nicht helfen. Da hat sich das Umweltbundesamt leider vergaloppiert. Schade. Den Tieren und dem Klima wird so nicht geholfen.

