Durch die Macht des Wortes das Amt prägen

Brückenbauer, Mutmacher, politische Leitfigur: Frank-Walter Steinmeier ist beliebt - in der Politik, aber auch bei den Bürgern. Der bisherige Außenminister stellt sich am Sonntag in der Bundesversammlung der Wahl zum Nachfolger von Joachim Gauck als Bundespräsident. Steinmeier will in seinem neuen Amt für die Demokratie streiten, ein Gegengewicht sein zum aufgekratzten, oft aufgeregten Tagesgeschäft. Hat er das Format dazu, den gesellschaftlichen Mehrwert zu liefern?

Der NDR Info Wochenkommentar "Die Meinung" von Rainer Sütfeld, NDR Kultur

Man könnte sich schon wundern, welch Bedeutung Staatsoberhäupter im frühen 21. Jahrhundert noch haben, selbst jene, die nicht solch Machtfülle besitzen wie die Mächtigen in Moskau oder Washington. Um die Nachfolge in der Wiener Hofburg zitterte halb Europa. Welch Signal wäre es gewesen, wenn ein rechtspopulistischer Präsident nicht nur den Opernball eröffnet, sondern auch mit seinen begrenzten Mitteln in die Regierungsbildung rein regiert oder nur noch "Österreich-zuerst"-Reden gehalten hätte?

Selbst in Deutschland, wo der machtpolitische Einfluss des bis dato immer ersten Mannes im Staate gegen null tendiert, haben Bundespräsidenten-Wahlen mehrfach einen politischen oder gesellschaftlichen Wandel eingeleitet. Die knappe Wahl Gustav Heinemanns etwa signalisierte 1969 den Wechsel zur ersten SPD-geführten Bundesregierung, beides ermöglicht durch den Seitenwechsel der FDP. Ein Karl Carstens läutete die Wende zurück zur Union ein. Johannes Rau konnte erst gewählt werden, nachdem Rot-Grün eine Mehrheit hatte.

Direktwahl ist nicht gewollt - und das ist gut so

Und auch wenn die Personen meist den politischen Zeitgeist widerspiegelten, die Richtung der Politik haben sie nie bestimmt. Und das tut der Bundesrepublik gut, allerdings nur, wenn der erste Mann das Format hat, den nötigen gesellschaftlichen Mehrwert neben der aktuellen Tagespolitik zu liefern. Mehr, einen weiteren Hindenburg wollten die Mütter und Väter des Grundgesetzes bewusst verhindern. Deswegen wurden die direkten politischen Einflussmöglichkeiten so stark beschnitten und deswegen wurde die Wahl der Bundesversammlung übertragen. Ganz nebenbei auch eine gewollte Stärkung des Parlamentarismus.

Wie gefährlich Direktwahl gepaart mit einer Gegnerschaft zu den gewählten Volksvertretern sein kann, hat die Weimarer Republik gezeigt, zeigt uns vielleicht gerade der 45. Präsident der USA, wenn denn der Wille besteht, Checks and Balances, die Balance der Staatsorgane auszuhebeln. Übrigens ebenfalls ein Grund, der immer wieder aufkeimenden Forderung nach der Direktwahl des Bundespräsidenten eine klare Absage zu erteilen. Denn entweder wäre es eine Placebo-Wahl fürs Volk oder der Anfang vom Machtzuwachs in Richtung Hindenburg.

Hoher Anspruch an das Amt des Bundespräsidenten

Dann doch lieber - neben und über der politischen Kraft der Volksvertreter - die Macht des Wortes, der Vernunft. Nicht alle der bisherigen elf Amtsinhaber hatten die Gabe, Impulse zu setzen oder auszugleichen. Nicht alle hatten die nötige Unabhängigkeit und breite Akzeptanz, nicht allen wurde zugehört. Aber die elf Profile mit ihren Fehlern und Erfolgen haben den Anspruch an einen neuen Bundespräsidenten gesteigert.

Das wissen auch die Wahlmänner und -frauen, jene, die die Mehrheit in der durch freie Wahlen in Ländern und im Bund festgelegten Bundesversammlung haben. Mehrheitssuche ist dort keine Mauschelei, sondern eben eine Frage der vorherigen Wahlergebnisse. Und häufig waren die Verhältnisse unklarer als in diesem Jahr, wurden drei Wahlgänge benötigt oder traten Präsidenten erst gar nicht mehr für eine zweite Wahlperiode an, weil sich die Mehrheitsverhältnisse und Koalitionsmöglichkeiten verschoben hatten - wie bei Walter Scheel. Oder, um es anders zu sagen: Auch die Wahl eines Bundespräsidenten ist eine echte Wahl, deren Ergebnis nur selten so früh so klar ist wie in Zeiten Großer Koalitionen.

Gesellschaftlichen Mehrwert liefern

Übrigens haben, kaum zu glauben, nur zwei Bundespräsidenten zwei vollständige Amtszeiten absolviert, zwei der bedeutendsten: Theodor Heuss und Richard von Weizsäcker. Beide haben bewiesen, wie wichtig das Amt ist, wie man mit Besuchen, Reden, Gesten und großer Unabhängigkeit die Geschichte und das Ansehen der Republik prägen kann. In Zeiten der Unsicherheit, des Umbruchs in Deutschland, Europa und der Welt kommt es besonders auf die viel zitierte Macht des Wortes an - über 140 Zeichen hinaus, auf Besuche, Reden, Gesten und Unabhängigkeit. Kurz: Der zwölfter Bundespräsident muss den gesellschaftlichen Mehrwert liefern.

Wofür steht Frank-Walter Steinmeier? Frank-Walter Steinmeier hat sich als Außenminister profiliert und ist zur Zeit der beliebteste Politiker des Landes. Wofür steht der künftige Bundespräsident?







