Am Mikrofon: Heti Brunzel

Mit dieser NDR Info Jazz Nacht begeben wir uns auf die Spuren von Michael Naura als Jazzredakteur, Musiker, Komponist und Autor. Es werden Ausschnitte aus seinen Sendungen zu hören sein ebenso wie legendäre Produktionen, die in seiner Zeit entstanden sind. Und natürlich wird Michael Naura auch als Pianist zu hören sein.

Seine Kindheit war geprägt von den Luftschutzkellern im Berliner Osten. Und dort entstand auch seine außerordentliche Beobachtungsgabe, die später in vielen seiner Radiosendungen hörbar werden sollte. Auch seine Schulzeit in Ost-Berlin, der Sowjetische Sektor mit Sprache und Kultur der Besatzer und die Erinnerung an seine ersten Lebensjahre im Osten Europas sollten Einfluss haben auf seine Wortfindungen. Und das Radio brachte ihm den Jazz der Amerikaner. Ein Klavier stand bereit. Die Faszination dieser neuen Klänge der Amerikaner machte ihn zum Pianisten.

Als Pianist und Jazzredakteur unvergesslich

Schon bald gehörte Michael Naura in Deutschland zur ersten Generation von Jazzmusikern nach dem 2. Weltkrieg - neben Albert Mangelsdorff, Heinz Sauer, Ernst-Ludwig Petrowsky und Wolfgang Schlüter. Dann kam der Wechsel: Von 1971 bis 1999 leitete Michael Naura die NDR Jazzredaktion. Schreiben, Sprechen, Programme auszuwählen, Konzerte mit nationalen und internationalen Musikern für das Radio zu produzieren, das war fortan sein Metier. Das eigene Schaffen als Musiker stand nun im Hintergrund. Ausnahmen waren die Konzerte und die langen künstlerischen und freundschaftlichen Beziehungen zu dem Vibrafonisten Wolfgang Schlüter und dem Dichter Peter Rühmkorf.

Mit seiner ausdrucksstarken Stimme gab Michael Naura seinen Worten im Radio einen hohen Wiedererkennungswert. Facettenreich und intuitiv sprach er ins Mikrofon, mal sanft berührend, mal provozierend. Unverwechselbar sind auch seine Zeichnungen. Mit ein paar Strichen offenbarte er seine Stimmungen.

Michael Naura wurde 1934 in Memel, dem heutigen Kleipeda, geboren. Er starb am 13. Februar 2017.