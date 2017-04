Stand: 18.04.2017 10:40 Uhr

Gestatten: Parks, Marvin Parks Marvin Parks von Marvin Parks Vorgestellt von Sarah Seidel

Marvin Parks ist ein Amerikaner in Paris und ein Sänger in der Metro. Ein Straßenmusiker, der allein auf den Bahnsteigen im Untergrund seine Stimme erhebt und Songs aus dem Great American Songbook singt, neben ihm ein Papp-Schild mit der Aufschrift "Marvin Parks - American Jazz Singer". Man kann ihn dort hören, wo die Züge ein- und ausfahren, wo Menschen an ihm vorbeihasten, vielleicht auch mal stehen bleiben, ihm ein paar Münzen in den Hut schmeißen, Zigaretten oder etwas Essbares. Häufiger steht er abends am U-Bahnhof "La Motte-Picquet Grenelle" im 15. Arrondissement in Paris. Einheimische wie auch Touristen, die dort täglich vorbeikommen, kommunizieren mit ihm, freuen sich über seine Darbietungen, laden ihn mal hier und da auf ein Getränk ein. Viel ist nicht über Marvin Parks bekannt. Dass er aus Baltimore stammt und sechs Jahre in New York gelebt hat, dass er als Kind im Gospelchor gesungen hat und dass er von Natalie Coles Album "Unforgettable" fasziniert war. Vor vier Jahren kam er nach Paris.

Zeit für Nostalgie

Was für eine Überraschung, dass eben dieser Straßenmusiker, der hier und da schon mal in dem ein oder anderen Pariser Jazzclub aufgetreten ist, nun auf einem Album erscheint, das schlicht seinen Namen trägt und vom italienischen Gitarristen und Acid-Jazz-Experten Nicola Conte produziert wurde. Der hat für dieses Album einige seiner Landsleute wie den Bassisten Luca Alemanno sowie den amerikanischen Saxofonisten Logan Richardson ins Studio nach Bari und Mailand eingeladen. Und so für einen Sound gesorgt, der Parks' elegant swingende Stimme in einen 60er-Jahre-Retro-Klang einbettet: warm und stimmungsvoll, unaufgeregt und doch bewegend.

Das Cover zeigt Marvin Parks schlicht mit Jackett, Hemd und Krawatte auf einem Schwarz-Weiß-Foto, das uns auch visuell Jahrzehnte zurückversetzt in eine andere Ära. Da kommen nostalgische Gefühle auf. Mit Songs wie "Charade", "Nature Boy" und "The Very Thought Of You" zwischen Bossa, Groove und Swing kommt uns Marvin Parks auf seinem Album nun noch einmal näher als seinen Zuhörern in der Metro.

Marvin Parks Genre: Jazz Label: Schema Records Veröffentlichungsdatum: 21.04.2017 Preis: 17,99 (unverbindlich) €

