Stand: 20.01.2017 15:46 Uhr

Jazzalbum der Woche: "Up and Coming" Up and Coming von John Abercrombie Quartet Vorgestellt von Mauretta Heinzelmann

"Was sich richtig anfühlt, das mache ich einfach, ich folge meiner Muse. Meine melodischen Linien sind über die Jahre klarer und sanfter geworden", meint Gitarrist John Abercrombie. Seine weichere Ansprache gibt der Musik eine meditative Qualität, die sich durchaus zu großer Kraft steigern kann. John Abercrombie, geboren 1944 im Staat New York, ist einer der großen Gitarristen der Jazzgeschichte, der inmitten des Schönklangs eine erstaunliche Freiheit entfaltet - mit endlos zu entdeckenden Feinheiten und einer Grundhaltung, die so entspannt wie kompromisslos ist.

Wie befreiend sanftes Spiel sein kann

Sparsam und intensiv agieren auch Drew Gress am Bass und Joey Baron am Schlagzeug, ebenso bereit für freies Spiel wie für pulsierende Grooves. Marc Copland am Klavier verstärkt den harmonischen Eindruck der Musik, das ganze Quartett wirkt eins, wie in einer intensiven Versenkung. Diese tiefe, feinsinnige Qualität ist seltsamerweise in diesem Moment der amerikanischen Geschichte etwas Anarchisches: bei sich zu bleiben in einer tastenden Ehrlichkeit. Und dies in großartiger Musik hörbar zu machen, ohne je aufzutrumpfen.

Up and Coming Genre: Jazz Label: ECM Records Veröffentlichungsdatum: 13.01.2017 Preis: 17,99 €

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Play Jazz! | 23.01.2017 | 22:05 Uhr