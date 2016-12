Stand: 23.12.2016 14:37 Uhr

Zeig uns den Weg, Gregory! Take Me To The Alley von Gregory Porter Vorgestellt von Sarah Seidel

Da ist er wieder. Gregory Porter, der Mann mit der Soul-Stimme. Der Mann, der uns immer noch etwas Neues zu sagen hat. Spätestens mit seinem Blue-Note-Debüt "Liquid Spirit" hat er den Weg in die Herzen seines Publikums weltweit gefunden, mit spirituellem Jazz und melodiösen Soul-Songs. Seine Stimme ist groß, sie füllt auch ohne Mikrofon problemlos die Konzerträume. Der Sänger, der seine Musik selbst schreibt, versieht etliche seiner Songs mit einer politischen Botschaft. Die Themen sucht und findet er im amerikanischen Alltag. Gregory Porter gilt als musikalischer Heilsbringer, als neuer Priester des Jazz. Den sanften Hünen umgibt ein nahezu religiöses Charisma. Mit seinem neuen Album "Take Me To The Alley" holt er uns da ab, wo er uns vorher mit "Liquid Spirit" abgesetzt hat, und nimmt uns weiter mit auf den Weg, den man leichten Herzens beschreitet.

Vertrautes im Neuen

Das, was Gregory Porter auf "Take To Me The Alley" im vertrauten Rahmen mit dem Pianisten Chip Crawford, dem Bassisten Aaron James, dem Schlagzeuger Emanuel Harrold sowie den Bläsern Keyon Harrold, Yosuke Sato und Tivon Pennicott zum Besten gibt, klingt genauso, wie man es von ihm kennt. Authentisch, kraftvoll und emotional. Die Aufnahmen seines neuen Werks hat Gregory Porter in die Hände seines alten Freundes Kamau Kenyatta gelegt, der schon für sein erstes Album "Water" als Produzent verantwortlich zeichnete. Hier präsentiert er zwölf eingängige Songs, die aber alles andere sind als schlicht. Das ist Jazz, der sich im Mainstream bewegt, ohne dass es ein Manko wäre. Es groovt da, wo man den Groove gern hören mag, es schmeichelt da, wo man möchte, dass es schmeichelt. "Take Me To The Alley" - Zeig uns gern den Weg, Gregory!

Take Me To The Alley Genre: Jazz Label: Blue Note / Universal Veröffentlichungsdatum: 06.05.2016 Preis: 16,99 (unverbindlich) €