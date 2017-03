Stand: 09.03.2017 15:53 Uhr

Piano-Jazz für die ganz Ausgeschlafenen Sleepwalkers von Omer Klein Vorgestellt von Sarah Seidel

Omer Kleins siebtes Album "Sleepwalkers" gerät zu einem sanften musikalischen Appell an unsere Menschlichkeit und zu einer Art Weckruf. Der israelische Pianist nutzt dafür die bildgewaltige Sprache seines furiosen Trios mit dem Bassisten Haggai Cohen-Milo und dem Schlagzeuger Amir Bresler.

Die Musik von Omer Klein hat sich zwei Jahre nach Veröffentlichung des erfolgreichen Vorgänger-Albums "Fearless Friday" verändert - ein bisschen weiter weg von den Melodien des Mittleren Ostens und mehr hin zu dem, was die internationale Piano-Trio-Szene derzeit auf breiter Front liefert. "Sleepwalkers" sind für Omer Klein nicht nur Schlafwandler, sondern die heutigen Internet- und Smartphone-Junkies, die ihre Umwelt nicht mehr richtig wahrnehmen und der virtuellen Realität oft näher sind als ihren Mitmenschen. Omer Klein kommt es manchmal vor, als wären sie Zombies.

Intuitive Kommunikation dreier Freunde

Ein düsteres Szenario, das der Pianist für sein neues Album entworfen hat - auf der anderen Seite stellt er diesem Szenario aber die Kraft der Musik entgegen. Im Trio, so Omer Klein, spielten die Musiker das Stück "Sleepwalkers", als ob sie sagen würden: "Hey, Jungs und Mädels, lasst uns aufwachen! Da passieren gefährliche Dinge in der Welt! Wir können nicht die ganze Zeit den Blick auf irgendwelche Displays richten." Ein Thema, das sich, so sagt er, durch das ganze Album zieht.

Omer Klein und seine Trio-Musiker sind ein eingespieltes Team. Wie sie intuitiv miteinander kommunizieren und miteinander in eine magische musikalische Sphäre eintreten, beeindruckt. Darin liegt ihre große Stärke. Hier ist eine lang gewachsene Freundschaft zu hören, ein gemeinschaftlich entwickeltes musikalisches Verständnis. "Sleepwalkers" ist ein Album, dessen Substanz sich in verschiedenen musikalischen Schichten offenbart und zu einem immer größeren Erlebnis wird, je öfter man es hört.

Sleepwalkers Genre: Jazz Label: Warner Music Veröffentlichungsdatum: 17.02.2017 Preis: 16,99 (unverbindlich) €

