Klöckner fordert Debatte über eine Leitkultur

"Wir geben uns zur Begrüßung die Hand", "Wir sind nicht Burka", "Kirchtürme prägen unsere Landschaft": Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) ist mit seinem Zehn-Punkte-Katalog zu einer Leitkultur in Deutschland auf Kritik bei SPD, Linken und Grünen gestoßen.

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner hingegen verteidigte ihren Parteikollegen. Auf NDR Info sagte Klöckner am Dienstag, es sei wichtig, über eine deutsche Leitkultur zu reden. "Gerade wenn Menschen aus anderen Kulturen zu uns kommen, die zum Beispiel ein anderes Verständnis der Gleichberechtigung von Mann und Frau haben, dann ist es um so wichtiger, dass wir uns selbst vergewissern, was uns prägt. Und dass wir deutlich machen, was für das Zusammenleben wichtig ist." Dazu gehöre eben auch, dass man einander die Hand gibt und nicht akzeptiert, dass Frauen nicht respektiert würden.

"An der 'Front' ist vieles unklar"

Klöckner wies auch die Kritik der Integrationsbeauftragten der Bundesregierung, Aydan Özoguz, an de Maizières Vorstoß zurück. Die SPD-Politikerin hatte am Montag auf NDR Info erklärt, de Maizières Plan könne keine Richtschnur für Zuwanderer sein, dafür gebe es Integrationskurse. Klöckner erwiderte, wenn die Integrationskurse so erfolgreich seien, wie Özoguz es sage, dann würden im Alltag nicht so viele Probleme auftauchen.

Was ist der Kitt der Gesellschaft?

Klöckner erläuterte, dass ihr viele Berichte über Schwierigkeiten zu Ohren kommen. "Wenn wir mit den Helden des Alltags sprechen, den Lehrern, den Erziehern oder auch den Polizisten, die jeden Tag in Anführungsstrichen an der Front sind, dann merken wir, dass viel nicht klar ist." Über die Spielregeln, die nicht in Gesetzen stünden, müsse es eine Diskussion geben, so Klöckner. "Wir müssen uns darüber vergewissern, was der Kitt in unserer Gesellschaft ist", forderte die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende.

