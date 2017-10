Stand: 02.10.2017 09:33 Uhr

Wahl vorbei und "Ozapft is!" von Jenny von Gagern, NDR Info

Es ist eine Woche nach der Bundestagswahl, also höchste Zeit für die NDR Info SatireShow Intensiv-Station! Die Sommerpause ist endlich vorbei und der satirische Monatsrückblick von NDR Info meldet sich live aus Göttingen. Das Deutsche Theater ist rammelvoll, es ist mal wieder ausverkauft. Moderator Axel Naumer begrüßt unter anderem Stargast Florian Schroeder und Stimmwunder Antonia von Romatowski. Letztere meldet sich als Ursula von der Leyen zum Interview aus dem Kanzleramt: "Ach, Sie wollten eigentlich Angela Merkel sprechen? Also nach DEM Wahlergebnis fanden wir, das ICH Sie schon einmal rumführen kann. Ich muss ja auch später wissen, wo alles ist." Antonia von Romatowski hat natürlich auch alle ihre anderen Rollen im Gepäck: Angie Merkel, Frauke Petry, Sahra Wagenknecht, die Queen von England und ganz neu: Alice Weidel, Spitzenkandidatin der Alternative für Deutschland.

Endlich wieder Musik im Laden

Florian Schroeder ist begeistert vom Ausgang der Bundestagswahl, jetzt ist endlich mal wieder Musik in dem Laden: "CDU und SPD hatten das schlechteste Ergebnis seit 1949 - also seit Angela Merkel gefühlt regiert." Im Wahlkampf vorher fand der preisgekrönte Kabarettist besonders FDPler Christian Lindner im Unterhemd und angetackerten Smartphone unsäglich: "Aber die FDP wollte junge Leute anziehen und ich dachte immer - zieht doch erst mal den an!"

Live-Hörspiel: "Wahlen, Zahlen, Höllenqualen"

Auch Privatdetektiv Harry Stahl ermittelt in Göttingen wieder. Im von Jean-Michel Räber geschriebenen und live vorgetragenen Hörspiel muss der tapfere Privatdetektiv Stahl und sein Dackel "Romeo" in die Hauptstadt reisen, um einem möglichen Wahlbetrug bei der Bundestagswahl nachzugehen. Unglaublich, die Spur führt sie direkt nach Göttingen! Die Geräusche dazu kamen "live und in Farbe" von Geräuschemeisterin Nina Wurman.

Offene rechte Flanke

Bei Oberpfleger Fritzschensen (Stephan Fritzsche) gibt es einen richtigen Notfall. Der Bayrische Ministerpräsident Seehofer brauchte dringend Hilfe, was war passiert? "Nach der Wahl hatte man den Eindruck, der Patient war innerhalb weniger Stunden stark gealtert. Geriatritis Bajuwaris. Da verliert der Patient überraschend über 10 Prozent. Sinkt er dadurch in einen Bereich unter 50 Prozent, kriegt er Panikattacken. Als er kam, hatte er schon 38,8." Stephan Fritzsche präsentiert auch wieder die besten O-Töne des Monats in der "Tönenden Wochenschau". Im optimistischen Nachrichtenstil der 50er-Jahre berichtet er vom Geburtstag des Diesel-Skandals: "Das Vaterland ruft: Happy Birthday Dieselskandal - der muntere kleine Racker wurde soeben zwei Jahre alt und wächst und gedeiht.“

Show verpasst? Kein Problem!

NDR Info hat die SatireShow in der im Deutschen Theater in Göttingen aufgezeichnet. Zu hören ist die Sendung am Montag, 2. Oktober 2017 um 21.05 Uhr. Das nächste Mal live vor Ort in Norddeutschland ist die Intensiv-Station wieder am 29. Oktober im Theatersaal in Langenhagen bei Hannover.

