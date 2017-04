Stand: 03.04.2017 07:27 Uhr

Trumpokalypse und Paranoia in Einbeck von Jenny von Gagern, NDR Info

Endlich! Die Winterpause ist vorbei und die NDR Info SatireShow Intensiv-Station ist wieder auf Tour. Erste Station war Einbeck im niedersächsischen Landkreis Northeim. Im fast ausverkauften PS.Speicher begrüßte Gastgeber und Moderator Axel Naumer am Sonntagabend die Einbecker zum Rückblick auf den "bisher besten Monat des Jahres" - den März. Es war aber auch wirklich wieder eine ganze Menge los! Zu den wichtigsten Themen befragte der mit einem lila Glitzerjackett gekleidete Naumer die Kanzlerin der Herzen: Die von Antonia von Romatowski gespielte Angie Merkel war ganz verwirrt: "Ja, ich dachte erst: PS.Speicher? Ist das eine neue Schummelsoftware von VW?" Und der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz macht sie überhaupt nicht nervös: "Trotzdem möchte ich zunächst einmal sagen: Ich freue mich heute hier bei meinen Wählerinnen und Wählern in Einbeck zu sein. Ich liebe Einbeck! Schulz-Effekt, was ist das?"

Satire-Feuerwerk in Einbeck













































Alles wieder so wie damals?

Neben der Kanzlerin der Herzen waren in Einbeck auch der USA-Erklärer der Nation, John Doyle, sowie Kabarettpreisträger Nils Heinrich auf der Bühne. Letzterer fühlt sich zurückversetzt in die Zeit, als es noch die DDR gab: "Vom Lebensgefühl her. Ich saß da nämlich drin. Es ist doch wieder so wie damals. Der Russe ist gut. Der Ami ist böse. Die Kelly-Family ist auf Tour. Und Urlaub in der Türkei kommt für mich momentan nicht infrage." Dann bekam Heinrich noch einen kleinen Paranoia-Anfall und kleidete seine Ängste gleich in ein schön ängstliches Lied:

Nils Heinrich singt "Verschwörungstheorien" NDR Info - Intensiv-Station - 03.04.2017 21:05 Uhr Autor/in: Nils Heinrich Man trifft immer Leute, die einen an der Klatsche haben und in unserer Welt nicht mehr zurecht kommen. Nils Heinrich hat in Einbeck über "Veschwörungstheorien" gesungen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Hohe "Angaschemang-Quote" in der Bevölkerung

Jede Menge "Angaschemang": Hans-Hermann Thielke will sich in Zukunft auch mehr im Ehrenamt engagieren - wenn auch "erst mal nur auf Probe". Für ein Selfie mit Angie Merkel reichte die Zeit dann noch.

Was war sonst so los auf der Bühne der Intensiv-Station? Oberpfleger Stephan Fritzschensen oder besser Furkan Fatih Frützschensün hatte diesmal den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan auf der Krankenstation. Was war passiert? Und warum der neue Name? "Frützschensün! Das klingt nicht so nach Nazi. Erdogan hat ja NVS, das Nazi-Vergleichs-Syndrom. Er sieht überall Nazis. Egal, was wir machen: Fieber messen - Nazi-Methode. EKG - Nazi-Methode. Behandlungsrechnung ausstellen - schlimme Nazi-Methode."

Was gibt's Neues von Donald Trump oder: Was schafft er jetzt schon wieder ab? Krankenversicherung für arme Amerikaner abschaffen, das hat nicht so geklappt. Einreise bestimmter Muslime stoppen - hat dreimal nicht so geklappt. Jetzt versucht er, die Menschheit abzuschaffen, denn er will wieder Kohle fördern und das Klima weiter aufheizen. John Doyle bereitete die Einbecker eindringlich auf die drohende Trumpokalypse vor.

Wie war's bei der Intensiv-Station in Einbeck? NDR Info - Intensiv-Station - 03.04.2017 21:05 Uhr Autor/in: Jenny von Gagern Start frei für die neue Satire-Saison mit der NDR Intensiv-Station. Die Zuschauer in Einbeck waren begeistert von der zweistündigen Show. Hier einige Eindrücke.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Show verpasst? Kein Problem!

NDR Info hat die SatireShow im PS.Speicher in Einbeck aufgezeichnet. Zu hören ist Show am Montag (03.04.2017) ab 21.05 Uhr auf NDR Info. Und am Donnerstag (06.04.2017) ab 23.30 Uhr im NDR Fernsehen.

Weitere Informationen Intensiv-Station - Das NDR Info Satiremagazin NDR Info Die Intensiv-Station ist das Satiremagazin des NDR - prall gefüllt mit Kabarett, witzigen Talkgästen und Sprüchen rund um die aktuellen politischen Ereignisse. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Intensiv-Station | 03.04.2017 | 21:05 Uhr