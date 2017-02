Ein Kriminalhörspiel von Frank Schulz

Ein norddeutsches Dorf nahe Hamburg in den 70er-Jahren. Drei Jungen und zwei Mädchen wollen Freunde fürs Leben sein. Erste Spannungen entstehen in der Pubertät, vor allem zwischen dem Macker Freddie und dem versponnenen Willi, der unsterblich in die von allen begehrte schöne Lilo verliebt ist. Doch die liebt nur Freddie und wird ihn heiraten.

Am Hochzeitstag verschwindet nicht nur die Braut, sondern auch Willi. Der wird wenig später erschossen neben seinem Wagen aufgefunden und Lilo, obwohl sie ihre Unschuld beteuert, zu 17 Jahren ohne Bewährung verurteilt. Jetzt sind die 17 Jahre vorbei. Lilo ist wieder auf freiem Fuß und entschlossen, sich für das erlittene Unrecht zu rächen.

Das Hörspiel können Sie nach der Sendung an dieser Stelle und in der NDR Mediathek ein Jahr lang nachhören und herunterladen.

Regie: Wolfgang Seesko

Mit Bernhard Schütz, Henning Nöhren, Marion Breckwoldt, Lisa Hrdina, Birte Schnöink, Mirco Kreibich, Jonas Nay, Hannes Hellmann u.v.a.

Produktion: NDR 2017 / Ursendung

Frank Schulz ist der Vater der "Onno Viets"-Reihe

Der Hörspiel-Autor Frank Schulz, 1957 in Hagen bei Stade geboren, lebt in Hamburg-Eppendorf. 1991 erschien der erste Band seiner "Hagener Trilogie": "Kolks blonde Bräute", gefolgt von "Morbus fonticuli" (2002) und "Das Ouzo-Orakel" (2006). 2012 erschien sein erster "Onno"-Roman: "Onno Viets und der Irre vom Kiez", den der NDR 2014 als Hörspiel sendete (Hörspiel des Monats im Januar 2014). 2015 und 2016 folgten die Romane "Onno Viets und das Schiff der baumelnden Seelen" und "Onno Viets und der weiße Hirsch", letzterer wurde NDR Buch des Monats September.

Schulz erhielt diverse Preise, unter anderem im Jahr 2004 den Hamburger Hubert Fichte Preis, und kann eine begeisterte Fangemeinde sein eigen nennen. "Die Hexenbraut" ist sein erstes Originalhörspiel.