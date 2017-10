Stand: 27.10.2017 12:08 Uhr

Zu Besuch bei Bestseller-Autor Robert Harris von Jens-Peter Marquardt, Korrespondent im ARD-Studio London

In seinem neuen Polit-Thriller "München" schreibt Robert Harris die Geschichte des Münchner Abkommens um: Neville Chamberlain habe Adolf Hitler ausgetrickst, nicht umgekehrt. Der Bestseller-Autor und Brexit-Gegner Harris entdeckt außerdem Parallelen zwischen Chamberlain damals und Theresa May heute. Für einen Hausbesuch war die NDR Info Sendung "Echo der Welt" bei Harris in der englischen Provinz zu Gast.

Kintbury landete vor ein paar Jahren in der Liste der begehrtesten Dörfer Englands unter den Top Ten. Die Gegend hier ist Teil der North Wessex Downs, die als "Area of outstanding Natural Beauty", als hervorragende natürliche Schönheit, ausgewiesen sind.

Kintbury ist eine Idylle mit Bahnanschluss nach London. Und Robert Harris hat sich hier, nachdem er mit dem Weltbestseller "Vaterland" zu Geld gekommen war, das alte Pfarrhaus aus dem 19. Jahrhundert gekauft, inmitten eines parkartigen Grundstücks direkt am Flüsschen Kennet.

In der Bibliothek des wunderbaren alten Hauses, zwischen aufgetürmten Büchern, schreibt Harris seine historischen Romane. Auch sein neues Buch "München" ist hier entstanden: "Ich wollte dieses Buch immer machen. Schon bevor ich 'Vaterland' geschrieben hatte, habe ich eine BBC-Fernseh-Dokumentation über das Münchner Abkommen gemacht. Ich hatte das Gefühl, dass wir hier in Großbritannien, aber auch in den Vereinigten Staaten, die Ereignisse von damals falsch beurteilen."

Historisches aus dem Pfarrhaus

Auf den ersten Blick scheint die Sache ja klar zu sein: Hitler hat damals, im September 1938, den britischen Premierminister Chamberlain ausgetrickst, hat das Sudetenland bekommen, ohne dass Briten und Franzosen dagegen einschritten. Im Münchner Abkommen versprach Hitler dann Chamberlain, im Gegenzug den Frieden zu halten - und marschierte doch ein Jahr später in Polen ein.

War Chamberlains Appeasement-Politik also ein Fehlschlag? War der britische Premier ein Schwächling, ein naiver Pazifist, der dem deutschen Diktator nicht gewachsen war? Falsch, sagt Harris, der im Tweed-Jackett auf dem Ledersofa in seiner Bibliothek sitzt, mit einem Lächeln: "Chamberlain war ein harter Politiker. Er war das Gegenteil eines Schwächlings. Er hat genauso rücksichtslos versucht, den Krieg zu vermeiden, wie Hitler versuchte, den Krieg auszulösen. Ich fand es interessant, aus dem Zusammenprall dieser beiden Männer einen Roman zu machen."

Rückblick auf das Münchner Abkommen

München ist in der Tat ein Roman, ein spannender dazu, aber er basiert auf Tatsachen, die Harris aus den Archiven, aus Akten, Büchern und Interviews zutage gefördert hat, mit dem Ergebnis: Die Briten hatten 1938 gar keine Alternative zu Chamberlains Appeasement. Die Royal Air Force hatte zu diesem Zeitpunkt gerade mal 20 einsatzfähige Kampfflugzeuge. Und die britischen Bürger waren nicht bereit, nach dem Ersten Weltkrieg nun schon wieder in eine neue Schlacht zu ziehen.

Chamberlain kaufte mit dem Münchner Abkommen immerhin Zeit, um kräftig aufzurüsten. Und schuf - nachdem Hitler das Abkommen gebrochen hatte - die moralische Grundlage dafür, dass britische Soldaten dann doch noch gegen Nazi-Deutschland in den Kampf zogen.

Churchills Finest Hour 1940 sei ohne das Münchner Abkommen 1938 nicht denkbar. Chamberlain habe Hitler damals ausgetrickst, und nicht umgekehrt, so Harris: "Hitler wollte den Krieg 1938. Und er hat am Ende seines Lebens, 1945, tatsächlich immer noch gesagt, September 1938 wäre dafür die ideale Zeit gewesen, weil der Streit um das mehrheitlich von Deutschen bewohnte Sudetenland der perfekte Vorwand für einen Krieg gewesen wäre und Franzosen und Engländer noch zu schwach waren, um einzugreifen. Er hatte vollkommen Recht."

Lernen aus der Geschichte

Man könnte sagen, das sei jetzt alles Geschichte. Nicht nur, meint Harris, man könne aus dieser Geschichte auch einiges für die Gegenwart lernen. "Das Appeasement in München von 1938 muss immer wieder dafür herhalten, die Menschen in Kampfeinsätze zu schicken. Um Saddam Hussein anzugreifen. Oder Oberst Gaddafi. Oder Assad. Jeder, der dagegen ist, vor allem in den Vereinigten Staaten, wird dann als Chamberlain oder Appeaser bezeichnet. Mein Buch soll da so etwas wie eine Ehrenrettung für das Ereignis und den Mann sein. Diese Welt wird immer gefährlicher. Da ist es wert, alles zu tun, um den Frieden zu retten. Das ist für mich die Lektion von München."

Harris und die Labour Party

Der jetzt 60 Jahre alte Harris war mal ein großer Unterstützer der britischen Labour Party und ein Freund Tony Blairs. Der Bruch kam, als Blair an der Seite des US-Präsidenten George W. Bush in den Krieg zog und britische Soldaten in den Irak schickte.

Der Autor hat danach auf seine Weise mit Blair abgerechnet: Er schrieb ein Buch. Es heißt "Ghost" und es geht darin um einen Ghostwriter, der die ziemlich geschönten Memoiren eines ehemaligen, von seiner Frau gesteuerten, britischen Premierministers schreiben sollte.

"Ghost" wurde ein Erfolg, auch im Kino, unter dem Titel "Der Ghostwriter" und unter der Regie von Roman Polanski, mit Ewan McGregor und Pierce Brosnan in den Hauptrollen. "Ghost" war, kaum verhüllt, Harris' Abrechnung mit dem Labour-Premier Blair.

Kintbury will in der EU bleiben

Vor einem Jahr, direkt nach dem Brexit-Referendum, ist Harris wieder in die Labour Party eingetreten. Die Briten hatten da gerade mit knapper Mehrheit für den Austritt aus der EU gestimmt. Das Dorf Kintbury war mit ebenso knapper Mehrheit dagegen. Auch Harris wollte, dass das Land in der EU bleibt. Jetzt setzt er darauf, dass die Labour Party vielleicht noch das Schlimmste verhindern kann: "Ich glaube, dass Labour bald in die Verantwortung kommt, weil sich die Konservativen spalten und die nächste Wahl verlieren. Es sind jetzt so viele junge Leute in die Labour Party eingetreten, und die Jungen sind pro-europäisch. Die Alten aber hängen immer noch dem Mythos von 1940 nach und haben diese instinktive Abscheu gegenüber Europa."

Der Mythos von 1940, Britain's finest hour, die Kampfansage an Nazi-Deutschland, begründe in den Augen der älteren Generation die moralische Überlegenheit, den Sonderstatus des Landes in Europa, so Harris. Und die Brexit-Verhandlungen in Brüssel? Auch da zieht der Autor Parallelen - zu Chamberlain, der wusste, dass er 1938 gegen Hitler kein Druckmittel, kein Ass im Ärmel hatte. "Chamberlain hat damals gesagt: 'Du kannst mit einem Gangster nicht Poker spielen, wenn Du nicht die richtigen Karten hast.' Als ich das Buch schrieb und an die britischen Diplomaten dachte, die auf dem Rückflug Freudentänze aufführten, nachdem sie ohne ein Ass in der Hand das Münchner Abkommen ausgehandelt hatten, da schien mir das schon eine Parallele zu heute zu sein."

Ab jetzt der Garten

Das Buch "München" hat in Großbritannien schnell die Spitze der Bestsellerliste erobert. Der Vertrag über eine deutsch-britische Fernseh-Produktion ist bereits unterschrieben. Harris will sich aber jetzt Zeit für seinen Garten in Kintbury nehmen: "Mein nächstes Projekt heißt erst einmal Ausruhen. Ich habe in den vergangenen fünf Jahren vier Romane geschrieben. Da ist es doch eigentlich eine gute Idee, lieber mal im Garten spazieren zu gehen und im Frühling den Duft der Blumen einzuatmen, als sich in die Bücher einzugraben. Ich habe ein paar Ideen, aber keine Eile, sofort weiter zu schreiben."

